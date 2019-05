Alle aktuellen Polizeimeldungen im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Sögel - Zwei Polizeibeamte von Angreifer verletzt

In der vergangenen Nacht wurden zwei Polizeibeamte von einem 32-jährigen Mann angegriffen und leicht verletzt. Die Polizisten hatten den Mann wegen einer Ruhestörung in der Kolpingstraße aufgesucht. Als er die Tür öffnete, griff er die Beamten unvermittelt an. Der 32-Jährige konnte überwältigt werden. Er wurde ins Marienkrankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Dort leistete er weiter Widerstand und verletzte die Polizisten leicht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ein Polizeibeamter musste noch in der Nacht im Krankenhaus behandelt werden.

Emsbüren - Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag Dieselkraftstoff aus einem LKW gestohlen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Mendelstraße. Die Täter zapften rund 500 Liter Kraftstoff aus dem Lastkraftwagen ab und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929 210 zu melden.

Werlte - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Baucontainer an der Kasernenstraße aufgebrochen. Sie stahlen mehrere Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 93 450 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

