Alle aktuellen Polizeimeldungen 17. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - 49-Jähriger mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Die Polizei hat einen 49-jährigen Autofahrer in Bad Bentheim am Dienstagvormittag mit einem gefälschten Führerschein und einem gefälschten Reisepass erwischt. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Waldseite-Süd an der Autobahn 30 legte der aus den Niederlanden eingereiste Mann einen falschen litauischen Reisepass sowie litauischen Führerschein vor. Gegen den armenischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet sowie eine Sicherheitsleistung von 400 Euro erhoben. Der 49-Jährige musste zurück in die Niederlande. Gegen ihn wurde ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt.

Nordhorn - Mann prügelt auf 25-Jährigen ein und verletzt ihn schwer

Schwere Gesichtsverletzungen hat ein 25-Jähriger in Nordhorn erlitten, nachdem ein unbekannter Mann laut Polizei „massiv“ auf ihn eingeschlagen hat. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen, 13. Mai, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, am Beginn der Ochsenstraße in der Nordhorner Innenstadt, teilt die Polizei weiter mit. Demnach soll der 25-jährige Nordhorner zuvor versucht haben, einen Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und einer Frau zu schlichten. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Bar an der Schlachterstraße

Zwischen dem 12. Mai, 22 Uhr, und 14. Mai, 10 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Bar in der Schlachterstraße einzudringen. Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 5000 Euro an, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Haren - Raub auf Kiosk

950 Euro hat ein unbekannter Täter am Montag gegen 22 Uhr bei einem Raub auf einen Kiosk in der Kirchstraße in Haren erbeutet. Der Täter drängte die Verkäuferin dazu, die Kasse zu öffnen, teilt die Polizei mit. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Anhand von Videoaufnahmen gibt die Polizei folgende Personenbeschreibung. Der mutmaßliche Täter ist etwa1,80 Meter groß, trug eine schwarze Hose, einen kahki-grünen Hoodie, eine schwarze Jacke mit hellem runden Emblem am linken Oberarm, graue dünne Handschuhe sowie eine Sturmhaube. Zeugen, die Angaben zum Täter, zu möglichen Mittätern oder Fluchtfahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Papenburg - Golf beschädigt

Am 11. Mai zwischen 8.20 Uhr und 10.40 Uhr ist es auf einem Parkplatz an der Straße Am Stadtpark/ Alter Schulweg in Papenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein blauer VW Golf Plus durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Heckschürze beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.