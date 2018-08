Empfehlung - Alarmierende Zahlen: Ohne Ärzte-Nachwuchs wird es eng

Nordhorn Der Versorgungsgrad mit Medizinern wird regelmäßig bei der KVN registriert. Grundlage ist die Bedarfszahl für eine Region in Relation zur Einwohnerzahl. So werden naturgemäß mehr Hausärzte benötigt als Urologen oder Hautärzte. Überschreitet eine Arztgruppe in einer Region 110 Prozent, dann sind keine weiteren Neuniederlassungen möglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/alarmierende-zahlen-ohne-aerzte-nachwuchs-wird-es-eng-247012.html