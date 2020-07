Aktuelle Polizeimeldungen vom 9. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.





+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Raub auf Fußgängerin

In den frühen Morgenstunden ist es auf dem Fußweg zwischen Hoher Weg und Porschestraße zu einem Raub gekommen. Zwei bislang unbekannte dunkel gekleidete Täter näherten sich gegen 2 Uhr dem Opfer und verlangen die Herausgabe ihres Geldes. Da sich das Opfer verbal zur Wehr setzte, zogen die Täter an ihrer Jacke, sodass sie diese entwenden konnten. Die Täter flüchteten mit einem Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter (05921) 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Esterwegen - Müllcontainer in Brand geraten

Am Mittwochmorgen gerieten aus bislang unbekannter Ursache vier Müllcontainer an der Oberschule an der Waldstraße in Brand. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Durch die Freiwillige Feuerwehr Esterwegen konnte der Brand gelöscht werden.

Papenburg - Radlader entwendet

Von Dienstag auf Mittwoch ist es zu einem Diebstahl eines Radladers der Marke Volvo (L30G) gekommen. Der Radlader parkte zur Tatzeit in dem Baustellenbereich auf der B70 auf dem Parkplatz Höhe Aschendorf. Vermutlich wurde dieser mit einem Standardschlüssel geöffnet und gestartet. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter (04961) 9260 entgegen.

Freren - Diebstahl von denkmalgeschützten Gegenständen

Von Dienstag auf Mittwoch ist es zu einem Einbruchdiebstahl in der Goldstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Hintertür Zugang zum Gebäude, welches sich aktuell im Umbau befindet. Aus dem Gebäude entwendeten sie mehrere denkmalgeschützte Türblätter und -zargen, sowie einen Kamineinsatz aus Stahl. Hinweise nimmt die Polizei Freren unter (05902) 93130 entgegen.

Meppen - Streit über Gelbe Säcke eskaliert

Am Mittwoch eskalierte ein Streit zwischen Nachbarn wegen der Positionierung von Gelben Säcken im Weidenweg und führte zu mehreren Strafverfahren. Während der Auseinandersetzung stieß einer der Nachbarn den anderen zu Boden, so dass er sich an der Hand verletzte. Dieser revanchierte sich demnach mit einem Faustschlag ins Gesicht. Eine zur Hilfe eilende Ehefrau der Streitparteien wurde ebenfalls zu Boden gestoßen. Sie zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Zudem wurde Strafantrag wegen Beleidigung gestellt.

Haselünne/Meppen - Falsche Polizeibeamte im Bereich Meppen aktiv

Am gestrigen Mittwoch und am heutigen Donnerstag sind bei der Polizei in Meppen zahlreiche Hinweise auf Anrufe falscher Polizeibeamter eingegangen. Die unbekannten Täter gaben sich dabei als Polizisten aus. Angeblich habe man einen Raubüberfall aufgeklärt und dabei Hinweise darauf erlangt, dass die Angerufenen ebenfalls Opfer von Straftaten werden sollen. Alleine am Mittwoch wurden 37 solcher Fälle bei der Polizei Meppen und teilweise auch in Haselünne angezeigt. Auch am heutigen Tage gingen noch vereinzelte Anrufe bei den Beamten ein. Die Polizei bittet noch einmal dringend darum, insbesondere ältere Mitmenschen vor solcherlei Machenschaften zu warnen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

