Aktuelle Polizeimeldungen vom 9. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Hoogstede - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kam es gegen 6.25 Uhr in Hoogstede, auf der Vechtetalstraße, in Höhe der Einmündung Kaller Weg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler Pkw, der die Vechtetalstraße in Richtung Neuenhaus befuhr, geriet mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, wodurch ein entgegenkommender VW Golf nach rechts ausweichen musste und dabei seitlich gegen einen Baum prallte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943/92000, in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Einbruch in Schmuckgeschäft

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7.55 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft in der Straße Zur Alten Bleiche in Nordhorn eingebrochen. Dabei schlugen die Täter eine Scheibe ein und entwendeten aus der dahinter befindlichen Ablage Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Fresenburg - Reitzubehör gestohlen

Am Samstag zwischen 18.30 und 19 Uhr sind bislang unbekannte Täter während eines Reitturniers in Fresenburg in einen Pferdeanhänger eingedrungen. Aus der Sattelkammer entwendeten sie einen Sattel sowie Reitzubehör. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

Bawinkel - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben versucht im Zeitraum zwischen dem 31. Januar und 7. Februar in einen Geräteraum eines Vereines am Bramweg in Bawinkel einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.