Aktuelle Polizeimeldungen vom 8. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf – Gefährdung im Straßenverkehr

Beamte der Polizeistation Schüttorf wollten am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Straße Auf dem Bült in Schüttorf einen Rollerfahrer kontrollieren, da kein Versicherungskennzeichen an seinem Roller angebracht war. Der unbekannte Fahrer missachtete jedoch die Haltezeichen der Polizei und fuhr in das dortige Wohngebiet. Ein Beamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Wenig später kehrte der Rollerfahrer zurück und missachtete erneut die Weisung des auf der Fahrbahn stehenden Polizisten. Ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren, fuhr der unbekannte Mann an dem Polizisten vorbei und traf ihn am Arm. Anschließend bog er nach rechts auf die Quendorfer Straße ab, wo der Fahrer eines roten Motorrads ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Rollerfahrer fuhr anschließend in Richtung Lessingstraße davon. Der dunkle Roller war mit einem Sportauspuff versehen. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm, hatte eine eher sportliche Figur und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Zeugen, insbesondere der Fahrer des roten Motorrads, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 zu melden.

Lohne – Bargeld bei Einbruch gestohlen

In der Nacht zu Freitag ist es an der Hauptstraße in Lohne zu einem Einbruch in eine Bäckerei gekommen. Die unbekannten Täter gelangten in die Räume und stahlen Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn – Schwarzer Volvo V70 beschädigt

Am Freitagvormittag wurde zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz der Vechtetalschule am Mückenweg in Nordhorn ein schwarzer Volvo V70 an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Rastdorf – 60-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ist es um 14.20 Uhr auf der Loruper Straße in Rastdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 60-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Autofahrerin fuhr in Richtung Lorup. Als sie kurz vor der dortigen Kreuzung einen Sattelzug überholten wollte, beabsichtigte der Lkw-Fahrer nach links abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, brach die Frau den Überholvorgang ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Frau aus Werlte wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Haselünne – Unfallflucht auf Bundesstraße

Am Freitagnachmittag ist es gegen 14.25 Uhr auf der Lingener Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der unbekannte Fahrer eines blauen Skoda fuhr die Lingener Straße in Richtung Bawinkel. In Höhe der Kreuzung der B402 überholte der unbekannte Fahrer mehrere Autos, die dort an der roten Ampel hielten. Trotz Rotlicht überquerte er die Kreuzung und kollidierte dabei mit einem Transporter. Der Verursacher hielt kurz an, fuhr dann jedoch unerlaubt in Richtung Lingen davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Emsbüren – Auto beschädigt

In der Nacht zu Freitag wurde im Emsbürener Ortsteil Berge ein Auto beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten dabei den Lack des unter einem Carport in der Bussardstraße stehenden Autos. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.