Aktuelle Polizeimeldungen vom 8. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Pkw geklaut

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 5.45 Uhr, in ein Firmengebäude an der Niedersachsenstraße in Schüttorf eingebrochen. Hier entwendeten die Täter zwei Fahrzeugschlüssel und anschließend die dazugehörigen Fahrzeuge, einen VW Golf sowie einen Fiat Ducato. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Schiebedach aufgeschnitten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 21 und 7.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen VW Polo zu gelangen, indem sie offenbar den Stoffbezug des elektrischen Schiebedachs aufschnitten. Dabei löste sich vermutlich die Handbremse des in der Straße Dahlhok in Emsbüren geparkten Pkw, wodurch der Polo zurückrollte und gegen ein anderes gepacktes Fahrzeug stieß. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emsbüren, Tel. 05903/214, in Verbindung zu setzen.

Dörpen - Einbruch in Möbelhaus

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7.45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Möbelhaus an der Straße Gewerbegebiet Süd in Dörpen eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.04961/9260, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

