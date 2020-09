Aktuelle Polizeimeldungen vom 7. September im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.





+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - Motorradfahrer schwer verletzt

Gestern Mittag kam es auf der Straße Pferdebahn in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er war gegen 12.40 Uhr auf der Lanzstraße in Richtung Pferdebahn unterwegs. Als er die Kreuzung zur Franz-Josef-Straße / Kanälchen überquerte, wurde er von einem 44-jährigen Autofahrer übersehen. Bei der folgenden Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von Höhe von etwa 12.500 Euro.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Mann verstirbt nach Verkehrsunfall

Gestern in den späten Abendstunden kam es auf der Schüttorfer Straße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-Jähriger tödlich verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Geländewagen die Schüttorfer Straße in Richtung Emsbüren. Der Mercedes kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam stark beschädigt auf einem Acker zum Stehen. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Der Mann stand ersten Ermittlungen zufolge unter dem Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Lingen - Zwei Frauen leicht verletzt

Gestern Nachmittag wurden zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall auf dem Hessenweg in Lingen leicht verletzt. Eine 37-Jährige befuhr mit ihrem VW die Straße Feldkamp und beabsichtigte den Hessenweg in Richtung Bernardstraße zu kreuzen. Dabei übersah sie eine 25-Jährige, die mit ihrem Renault den Hessenweg stadteinwärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beiden Fahrerinnen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Freren - Altkleidercontainer in Brand geraten

In der Nacht von Sonntag auf Montag geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Altkleidercontainer an der Bahnhofstraße in Freren in Brand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 zu melden.

Freren - Brand in Garage

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Sonntagabend zu einem Brand in der Garage eines Einfamilienhauses an der Bussardstraße in Freren.

Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer dort eingebauten Sauna aus. Die Feuerwehren aus Freren, Thuine und Spelle waren rechtzeitig mit acht Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Das Innere der Garage, zwei daran anschließende Räume sowie eine Terrassenüberdachung wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird nach jetzigem Stand auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lingen - Einbruch in Bäckerei misslang

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Bäckereifiliale an der Rheiner Straße in Lingen einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war die Eingangstür aufzubrechen, ließen sie von der Tat ab. Bei ihrem Vorhaben beschädigten die Täter eine elektronische Schließvorrichtung. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter versucht in das Büro eines Fitnessstudios an der Straße Unter den Eichen in Lingen einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

