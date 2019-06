Aktuelle Polizeimeldungen vom 7. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Ford beschädigt

Am Mittwoch ist es zwischen 8.50 und 9.45 Uhr auf der Lingener Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Die unbekannte Fahrerin eines hellen Kombi fuhr rückwärts von einem Abstellplatz, nahe des dortigen Fußgängerüberwegs, auf die Lingener Straße und stieß dort gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Der PKW wurde dadurch beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Unfallflucht

Am Mittwochmittag kam es gegen 12 Uhr auf der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr vom Rolinkskamp auf die Einmündung zur Bentheimer Straße zu. Dabei ragte der vordere Teil des Pkw in die Fahrbahn. Ein in Richtung Nordhorn fahrender schwarzer BMW musste ausweichen und stieß dabei gegen den Anhänger eines in Richtung Bad Bentheim fahrenden Gespanns. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Kraftstoff gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem verschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine. Der LKW stand auf einem Parkplatz an der Meppener Straße (B70). Der Schaden beträgt etwa 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Spelle - Schwerer Verkehrsunfall

Donnerstab ist es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Speller Straße gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr die Speller Straße aus Varenrode kommend in Richtung Spelle. Ausgangs einer Kurve geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrerin. Die Frau aus Lingen wurde in ihrem Auto eingeklemmt und durch die Feuerwehr mit Hilfe einer Rettungsschere befreit. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann aus Spelle in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Spelle, Lünne und Schapen waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 73 Einsatzkräften vor Ort. An den Autos entstand Totalschaden.

Lingen - Tresor aus Bäckerei gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in den Verkaufsraum einer Bäckerei an der Waldstraße eingedrungen. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertsachen und entwendeten einen kleinen Tresor mit einem geringen Wechselgeldbetrag. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Haren - Anhänger und Metallschrott gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag Zugang zu einem umzäunten Firmengelände an der Hauptstraße verschafft. Sie beluden einen dort stehenden Kfz-Anhänger mit Metallschrott sowie Altbatterien und fuhren damit davon. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Beesten/Thuine - Dieseldiebstähle aus Arbeitsmaschinen

Nachdem es zwischen dem 23. Mai und dem 3. Juni bereits zu einem Dieseldiebstahl auf dem Gelände von Fortuna Beesten gekommen ist, haben die vermutlich selben Täter in der Nacht zu Donnerstag erneut zugeschlagen. Sie verschafften sich wiederrum Zugang zum Sportgelände in Beesten, brachen die Tanks dreier Baumaschinen auf und zapften den Kraftstoff ab. In Thuine öffneten sie im selben Zeitraum gewaltsam den Tank eines Radladers. Das Fahrzeug stand auf einer Freifläche am Lengericher Weg, kurz vor dem Übergang zu B214. Bei den drei Taten erbeuteten die Unbekannten insgesamt etwa 200 Liter Diesel und richteten Sachschäden in Höhe von etwa 1300 Euro an.

Meppen - Wohnmobil fängt Feuer

Am Donnerstagabend ist es auf dem Parkplatz des Schwimmbades am Nagelshof zu Brand eines Wohnmobiles gekommen. Gegen 19.40 Uhr war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Kühlschrankes ausgebrochen und hatte sich von dort aus schnell ausgebreitet. Die Feuerwehr Meppen löschte die Flammen ab. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

