Aktuelle Polizeimeldungen vom 7. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Radfahrerin leicht verletzt

Am späten Freitagnachmittag ist es an der Bentheim Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 15-jährige Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie überquerte gegen 17.30 Uhr den dortigen Fußgängerüberweg. Ein stadtauswärts fahrender 82-jähriger Mann hatte das junge Mädchen auf dem Zebrastreifen zu spät erkannt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Nordhorn - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 6 und 21 Uhr in ein Wohnhaus an der Erlenstraße und zwischen 14.15 und 17.30 Uhr in ein weiteres an der Binsenstraße eingedrungen. Sie schlugen jeweils die Verglasungen der Terrassentüren ein und durchsuchten die Gebäude anschließend nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Bad Bentheim - Werkzeuge aus Garage gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Donnerstag in eine Garage am Lurmannweg eingedrungen. Sie entwendeten daraus einen Laubbläser sowie eine Motorsense. Der Gesamtschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Pedelecfahrer stößt gegen Baucontainer

In der Nacht zu Samstag ist es an der Straße Grader Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 1.30 Uhr mit seinem Pedelc in Richtung Am Vossberg unterwegs. Vor der Hausnummer 14 stieß er mit dem Kopf gegen einen dort abgestellten Baucontainer. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dohren - Mit 2,51 Promille am Steuer

Die Polizei Haselünne hat am Freitagmittag einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der &7-jährige Mann war gegen 13.50 Uhr mit seinem Opel auf dem Kreuzdamm unterwegs. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,51 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Sögel - Brandstiftung an leerstehendem Gebäude

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend mehrere Brände in einem leerstehenden Gebäude an der Straß Am Markt gelegt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Sachschadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (05952)93450 entgegengenommen.

Haren - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in ein Einfamilienhaus an der Pictoriusstraße eingedrungen. Sie schlugen gegen 1.30 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Ob sie Beute gemacht haben ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Papenburg - Einbruch in Wohnung

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Wohnung an der Von-Arenberg-Straße eingedrungen. Sie verschafften sich durch ein Erdgeschossfenster Zugang zur Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie daraus ein Fernsehgerät, Schuhe und Tabak. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Lünne - Arbeitsgeräte gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 28. November und Mittwochabend in eine Werkstatt an der Neuen Straße eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten unterschiedlichste Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von mindestens 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Dohren - Einbruch in Pfarrhaus und Grundschule

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in das Pfarrhaus an der Dorfstraße eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster ein und durchsuchten das Gebäude im Anschluss nach Wertsachen. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die vermutlich selben Täter hatten außerdem versucht, in die Grundschule an der Dorfstraße einzubrechen. Ins Gebäude gelangten sie nicht. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Meppen - Einbruch in Zahnarztpraxis

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Zahnarztpraxis am Schullendamm eingedrungen. Sie brachen ein rückwärtiges Kellerfenster auf und durchsuchten im Anschluss die Praxis nach Wertsachen. Sie erbeuteten altes Zahngold in unbekanntem Gesamtwert. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Handrup - Einbruch in Grundschule

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Grundschule an der Hestruper Straße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Beute machten sie vermutlich keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

