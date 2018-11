Aktuelle Polizeimeldungen vom 5. November

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf – Audi A6 beschädigt

Am Samstagmittag ist es auf dem Parkplatz des Vechtezentrums an der Graf-Egbert-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 16 und 16.20 Uhr wurde dabei ein schwarzer Audi A6 angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.





+++ EMSLAND +++

Papenburg – BMW angefahren

Am Donnerstagmorgen ist es am Hauptkanal links zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 7 und 7.30 Uhr wurde gegenüber dem Carre-Gebäude geparkter schwarzer BMW angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Lingen – Eigentümer von Diebesgut gesucht

Die Polizei Lingen hat in der vergangenen Woche bei einer Wohnungsdurchsuchung zahlreiches Diebesgut beschlagnahmt. Der 35-jährige Mieter ist den Beamten bereits wegen zahlreicher einschlägiger Delikte gut bekannt. Weil bislang nicht alle Gegenstände zugeordnet werden konnten, hat die Polizei nun Fotos der beschlagnahmten Waren veröffentlicht. Drei hochwertige Fahrräder, darunter zwei E-Bikes, konnten entsprechenden Taten zugeordnet und den Eigentümern bereits wieder ausgehändigt werden. Neben kleineren Mengen Drogen wurden darüber hinaus eine schwarze Laptoptasche mit dem Firmenaufdruck „Rosen“, eine schwarze Abus-Fahrradtasche samt Inhalt sowie eine Kamera der Marke Rollei beschlagnahmt. Außerdem fanden die Beamten eine neue Bohrmaschine der Marke Bosch Professionell, Typ GSB16 RE, im Kunststoffkoffer. Die Eigentümer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer der abgebildeten Schlagbohrmaschine. Foto: Polizei

Meppen – VW Golf angefahren

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag ist es in der Tiefgarage der MEP zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein dort geparkter dunkler VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Haren – Brand in Ferienwohnung

Am Sonntagvormittag ist es an der Hermann-Gröninger-Straße zu einem Brand auf dem dortigen Ferienhof gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 10.15 Uhr bemerkte die Eigentümerin des Gebäudes, dass Rauch aus einer Mietswohnung drang. Der Mieter befand sich zu dieser Zeit nicht im Haus. Die Feuerwehren aus Haren und Rütenbrock waren schnell vor Ort und brachten die Flammen unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Küche ausgebrochen und hatte sich von dort aus schnell ausgebreitet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haselünne – Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagnachmittag und der Nacht zum Montag in ein Reihenhaus an der Bahnhofstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. Sie erbeuteten ein Notebook der Marke HP. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

Werlte – Mann unter Drogen am Steuer

Die Polizei Sögel hat am Samstagmorgen einen unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 23-jährige Mann aus Aschendorf war mit seinem Fahrzeug auf der Straße Hinterm Teich unterwegs. Bei einer folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Er räumte den Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Thuine – Hoher Sachschaden nach Garagenbrand

In der Nacht zu Montag ist es in der Garage eines Zweiparteienhauses an der Hauptstraße zu einem Brand gekommen. Der 33-jährige Eigentümer des Gebäudes wurde dabei leicht verletzt. Er war in der Garage gegen 23.40 Uhr mit Arbeiten an der Elektronik eines Mopeds beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache fing dabei ein neben der Werksbank liegender Reinigungslappen Feuer. Selbstständige Löschversuche des 33-Jährigen schlugen fehl. Erst die verständigte Feuerwehr brachte die sich bereits auf die komplette Garage ausgebreiteten Flammen unter Kontrolle. Neben dem entstandenen Gebäudeschaden, fielen dem Feuer etwa zwölf bis 14 Mopeds der Marke Simson zum Opfer. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Der Eigentümer erlitt Brandverletzungen an der Hand und am Knie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

14 DDR-Mopeds verbrennen in Garage Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Komplett ausgebrannt ist eine Garage in Thuine am Sonntagabend. In der Garage verbrannten 14 Oldtimer-Mopets Beim ersten Versuch, den Brand zu löschen, verletzte sich der Besitzer der Garage.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

