Aktuelle Polizeimeldungen vom 5. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Container geklaut

Zwischen Mittwoch, 13:30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Container von einem Betriebsplatz an der B213 (Ausfahrt Wehrweg) in Nordhorn. Der Container enthielt Elektroschrott mit einem Fassungsvermögen von 20,7 Kubikmeter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Polizei sucht Eigentümer

Bereits am 29.Mai wurden hinter einem Verteilerkasten an der Loruper Straße durch einen Passanten mehrere Gegenstände aufgefunden. Diese konnten bislang niemandem zugeordnet werden. Die Polizei aus Werlte sucht nun nach dem Eigentümer der Sackkarre, des Spatens sowie der Leuchte und bittet darum, sich unter der Rufnummer 05951 99392144 zu melden.

Foto: Polizei Werlte

Spelle - Roter VW Passat angefahren

Am Mittwoch ist es zwischen 07.30 Uhr - 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des St. Vitus Kindergartens an der Dorfstraße gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte dabei den rechten Außenspiegel eines dort abgestellten roten VW Passats. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Möglicherweise dürfte dieser mit einem grauen PKW unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Einbruch in Büroräume

Bisher unbekannte Täter sind vergangene Nacht gegen 00:30 Uhr in Büroräume einer Firma an der Flachsmeerstraße in Papenburg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.