Aktuelle Polizeimeldungen vom 5. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wilsum - Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Dienstagnachmittag auf der Uelsener Straße (B403) gekommen. Eine Person wurde dabei lebensgefährlich, zwei Menschen schwer verletzt. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau aus Wilsum mit ihrem Auto die Uelsener Straße in Richtung Emlichheim. Im Verlauf einer Kurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden Ehepaares aus den Niederlanden zusammen. Der 67-jährige Mann aus Tubbergen (NL) wurde in seinem Auto eingeklemmt und durch Kräfte der Feuerwehr mit einer Rettungsschere aus dem Auto befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch seine Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau aus Wilsum wurde lebensgefährlich verletzt in eine Klinik nach Enschede geflogen. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 46.000 Euro. Während der umfangreichen Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Wilsum und Uelsen waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

Nordhorn - Opel angefahren

Am Montagmorgen ist es auf der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde gegen 10 Uhr ein in Höhe Hausnummer 46 geparkter grauer Opel Zafira angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 21. Mai und Dienstag dieser Woche versucht in ein Wohnhaus am Fennhook in Veldhausen einzubrechen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist eine rückwärtige Tür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Der angerichtete Schaden ist gering. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Wietmarschen - Transporter gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 20. Mai und Montag dieser Woche an der Dieselstraße einen Firmentransporter gestohlen. Der mit zahlreichen Werkzeugen bestückte Peugeot Boxer war zu Tatzeit auf einem dortigen Firmengelände abgestellt. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lorup - Gefährdung im Straßenverkehr

Am Sonntagnachmittag ist es gegen 16:30 Uhr auf der Rastdorfer Straße zu einer Gefährdung im Straßenverkehr gekommen. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer überholte kurz vor einer Kurve das Auto eines 75-jährigen Mannes, scherte im Kurvenverlauf wieder ein und bremste dabei abrupt ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, war der 75-Jährige zu einer Vollbremsung gezwungen. Um auf sich aufmerksam zu machen, hupte der Mann aus Rastdorf, woraufhin ihm der Motorradfahrer den Mittelfinger entgegenstreckte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Emsbüren - Unfall beim Überholen

Am Dienstagmittag ist es auf der Lingener Straße zwischen Bernte und Leschede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12 Uhr setzte der 25-jährige Fahrer eines VW zum Überholen des vor ihm fahrenden Bullis mit Anhänger und einem davor fahrenden Traktor an. Als er sich etwa auf Höhe des Anhängers befand, scherte der Bullifahrer ebenfalls zum Überholen aus. Dabei stieß der Anhänger gegen den rechten Vorderreifen des VW. Beim Ausweichmanöver des 25-Jährigen stieß dessen Pkw zusätzlich gegen einen Leitpfosten. Die Insassen blieben unverletzt. Der Bullifahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. An der Unfallstelle hielten mehrere Verkehrsteilnehmer an, um sich nach dem Wohlbefinden der Autoinsassen zu erkundigen. Hinweise nimmt die Polizei in Salzbergen unter Telefonnummer 05976 1088 entgegen.

Bockhorst - Straßenlaterne angefahren

In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai ist es im Kreuzungsbereich der Schulstraße zum Niedersachsenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte dort eine Straßenlaterne angefahren und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Schaden an der Laterne wird auf etwa 1300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Meppen - Stühle und Tische gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen dem 29. Mai und Montag dieser Woche Zugang zum Gelände des Vitus Werkes an der Fillastraße verschafft. Aus dem Bereich einer dortigen Terrasse wurden fünf Tische und 24 Stühle aus Eisen gestohlen. Der Gesamtwert wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Meppen - Versuchter Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 9 und 15.45 Uhr versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Schullendamm einzudringen. Nachdem ihnen dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 94900 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.