Aktuelle Polizeimeldungen vom 4. September im Überlick

+++ GRAFSCHAFT +++

Isterberg – Kia Sportage gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Montag zwischen 5.20 und 15.40 Uhr an der Görtstraße ein Auto gestohlen. Der Kia Sportage mit dem Kennzeichen NOH-MJ 810 war zur Tatzeit auf dem Mitfahrerparkplatz in Autobahnnähe geparkt und hat einen Wert von etwa 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Nordhorn – Kupferfallrohr gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag an der Bernhard-Niehues-Straße ein 2,5 Meter langes Kupferfallrohr gestohlen. Sie bauten das Rohr von einem Anbau ab und konnten damit unerkannt entkommen. Der Wert wird auf gut 100 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn – Einbrüche in Arztpraxen

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in zwei Arztpraxen am Gildehauser Weg und an der Kokenmühlenstraße eingedrungen. Sie brachen jeweils eine Hintertür auf und gelangten so in die Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag, ein Ultraschallgerät eine Schleifmaschine und ein I-Pad. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 2800 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

+++ EMSLAND +++

Salzbergen – Mit mehr als vier Promille am Steuer

Die Polizei Salzbergen hat am Montagvormittag einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Streifenbesatzung hatte den 51-jährigen Mann mit seinem Hyundai im Nußbaumweg angehalten und kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,05 Promille. Ermittlungen ergaben, dass dem Mann sein Führerschein bereits wegen einer weiteren Trunkenheitsfahrt abgenommen worden war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Autoschlüssel wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Salzbergen – Diebstahl aus Schuppen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 25. August und Sonntagabend in einen Schuppen am Sperberweg eingedrungen. Sie erbeuteten daraus einen Druckreiniger und eine Elektrosäge im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Herzlake – Maschinenhalle ausgebrannt

In der Nacht zu Dienstag ist es in einer Maschinenhalle an der Haselünner Straße zu einem Brand gekommen. Gegen 2.30 Uhr war das Feuer in einer 15 mal 45 Meter großen Lagerhalle auf einem ehemaligen wirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen. Die Halle und mehrere darin befindliche Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehren aus Herzlake und Haselünne waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

