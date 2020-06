Aktuelle Polizeimeldungen vom 4. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Motorraum brennt aus

Gestern gegen 13:30 Uhr geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Motorraum eines Pkw in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug auf einen Parkplatz am Stadtring in Nordhorn parken, ehe der Motorraum ausbrannte. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen.

Wietmarschen - Einbruch in Pkw

Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in einen an der Lohner Flugplatzstraße in Wietmarschen geparkten Pkw ein. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten einen Bordcomputer mit Navigationseinheit, zudem wurde aus dem Motorraum das Motorsteuergerät entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 090, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Unfall mit drei verletzten Personen

Gestern kam es um 13:00 Uhr auf der Süd-Nord-Straße in Geeste zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 31-jährige befuhr mit ihrem Pkw die Twister Straße aus Twist kommend, und beabsichtigte an der Kreuzung zur Süd-Nord-Straße nach rechts in Richtung A31 abzubiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 23-Jährigen, der die Süd-Nord-Straße in Richtung Dalum befuhr und sich im Überholvorgang befand. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem die beiden Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von 22.500 Euro.

Papenburg - Eingangstür beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag, 21 Ur, und Mittwoch, 16:45 Uhr, die Eingangstür eines Nagelstudios am Burenweg in Papenburg. Zudem wurde die Feuerschutztür in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Werlte - E-Bike aus Garage gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu vergangenen Freitag ein verschlossenes graues E-Bike des Herstellers Kalkhoff aus einer Garage am Bockholter Weg gestohlen. Dabei wurde ebenfalls ein dort abgestellter PKW beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Werlte unter der Rufnummer 05951 993920 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

