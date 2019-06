Aktuelle Polizeimeldungen vom 4. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Ringe - Brand in Heulager

Montagmorgen ist im Heulager eines landwirtschaftlichen Anwesens am Männeäckerweg ein Feuer ausgebrochen. Eine Zeitungsbotin entdeckte den Brand gegen 4.45 Uhr und weckte die Bewohner des Anwesens. Sie verständigten die Feuerwehr. In der offenen Scheune lagerten rund 60 Heuballen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ringe, Hoogstede und Emlichheim waren mit acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Radfahrerin schwer verletzt

Eine 64-jährige Radfahrerin wurde Montagnachmittag bei einem Sturz auf der Kohlrauschstraße schwer verletzt. Sie stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Die 64-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Warum sie mit ihrem Fahrrad stürzte, ist noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Lingen - Einbruch in Firmengebäude

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Montagmorgen in die Büro- und Lagerräume eines Unternehmens an der Straße Schüttelsand eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Salzbergen - Einbruch in Friseursalon

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Friseursalon an der Freiherr-von-Twickel-Straße eingebrochen. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und stahlen Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929210 zu melden.

Haren - Sachbeschädigung an Schule

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag die Verglasung der Haupteingangstür der Marienschule an der Tengestraße beschädigt. Darüber hinaus zerstörten sie einen Teil der Außenbeleuchtung der Sporthalle und entwendeten Leuchtmittel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

