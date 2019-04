Aktuelle Polizeimeldungen vom 30. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in eine Gaststätte an der Schloßstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und suchten offenbar gezielt nach Bargeld. Beute machten sie jedoch keine. Der angerichtete Sachschaden ist gering. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Uelsen - Quad gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag am Tannenweg ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Bombardier, Typ Can-Am ATV, war zur Tatzeit unter einem Carport abgestellt. Der Wert wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Börger - Firmentransporter aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch an der Pater-Augustin-Straße einen Firmentransporter aufgebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine seitliche Schiebetür und erbeuteten anschließend Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Brand in Obergeschosswohnung

Am Montagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Hansastraße ausrücken. Verletzt wurde dort niemand. Im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Menschen waren nicht in der Wohnung. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab und verhinderte, dass sie auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Lähden - Brand in Garage

Am Montagabend ist es in der Straße Alte Molkerei zum Brand eines Autos gekommen. Verletzt wurde niemand. Die VW Caravelle fing gegen 17.45 Uhr in der Garage eines Privathauses Feuer. Die Wehrkräfte waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Schadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt.

Papenburg - Einbruch in Golfclub

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in Gebäude des Golfclubs an der Gutshofstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Sie erbeuteten einen noch nicht bekannten Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Haren - Einbruch in Tischlerei

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in eine Tischlerei an der Industriestraße eingedrungen. Sie durchtrennten ein Zaunelement und betraten anschließend das Gelände. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Fahrradgarage

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 22. und 29. April versucht, in eine Fahrradgarage am Burtenweg einzudringen. Nachdem sie an der Tür gescheitert waren, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Oberlangen - Bürocontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 21. und 27. April in einen Bürocontainer des Werststoffhofes am Heerweg eingedrungen. Sie brachen ein Zugangstor sowie die Containertür auf und entwenden eine elf Kilogramm Gasflasche. Der Gesamtschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

