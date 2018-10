Aktuelle Polizeimeldungen vom 3. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Uelsen – Fahrer eines dunkelgrünen Kleinwagens gesucht

An der Neuenhauser Straße kam es gestern Mittag in Höhe der dortigen Volksbank zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkelgrüner Kleinwagen wendete auf der Fahrbahn, als gleichzeitig ein schwarzer VW Passat auf der gegenüberliegenden Seite vom Fahrbahnrand anfuhr. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, wodurch leichter Sachschaden entstand. Der Fahrer des dunkelgrünen Kleinwagens entfernte anschließend von der Unfallstelle. Der männliche Fahrer wurde als rund 60 Jahre alt, mit weißgrauen Haare beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emlichheim unter Rufnummer (05943) 92000 in Verbindung zu setzen.

Schüttorf – Mobile Tankanlage aufgebrochen

An der Salzberger Straße wurde in der Nacht zu Dienstag eine mobile Tankanlage aufgebrochen. Zudem wurde der Tank eines in der Nähe abgestellten Kettenbaggers geöffnet und geleert. Insgesamt wurden ca. 250 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922) 9800 in Verbindung zu setzen.

+++ EMSLAND +++

Haselünne – Grauer VW Golf beschädigt

Gestern Nachmittag kam es gegen 15:50 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes K&K an der Meerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter grauer VW Golf wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Das verursachende Auto fuhr nach dem Unfall in Richtung Kolpingstraße davon. Hierbei soll es sich möglicherweise um eine helle Limousine gehandelt haben. An dem VW entstand ein Schaden an der Beifahrerseite sowie am hinteren linken Radkasten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961) 955820 zu melden.

Papenburg – Mercedes Transporter gestohlen

Bislang unbekannte Täter drang in der Nacht zu Dienstag in eine Firma an der Bahnhofstraße ein. Der Täter nahm dort einen Fahrzeugschlüssel an sich und stahl von dem Firmengelände einen schwarzen Mercedes Vito. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 zu melden.

Haselünne – Einbruch in Vereinsgebäude des Haselünner Sportvereins

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag brachen bislang unbekannte Täter in das Vereinsgebäude des Haselünner Sportvereins an der Lingener Straße ein. Nachdem die Täter durch ein Fenster in das Gebäude gelangten, brachen sie einen Snackautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld. Der Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen.

Salzbergen – Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht zu Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma in der Neuenkirchener Straße ein. Es wurde ein Motorrad des Herstellers KTM sowie diverse Reifensätze, zwei Rüttelplatten sowie eine weitere Baumaschine gestohlen. Der Abtransport des Diebesgutes dürfte mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 zu melden

Salzbergen – Rüttelplatte aus Rohbau gestohlen

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag wurde in der Straße Am Beil eine Rüttelplatte sowie ein Schlauchwagen gestohlen. Das Diebesgut befand sich in der Garage des im Bau befindlichen Wohnhauses. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer (05976) 1088 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

