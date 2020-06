Aktuelle Polizeimeldungen vom 3. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Heede - Mit 2,44 Promille Zugfahrzeug verwechselt?

Gestern um 16.20 Uhr zogen die Beamten auf der Straße Im Binnenlande in Heede einen unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer aus dem Verkehr, der mit seinem Pkw-Anhänger einen Zaun beschädigte. Der 55-Jährige verlor bei der Fahrt seinen Anhänger, als er die Straße in Heede befuhr. Er zog den Anhänger (zugelassenen Gesamtgewicht: 400 Kilogramm) mit einem Mofa. Erste süffisante Vermutungen, die Zugmaschine wurde aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums verwechselt, bestätigten sich nicht. Nachdem sich der Anhänger löste, befestigte er das Vehikel erneut am Mofa und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,44 Promille. Das Weiterfahren wurde untersagt.

Lingen - Tanklastwagen verunglückt

Gestern gegen 14 Uhr befuhr ein mit Erdöl (Bitumen) beladener Lkw die Rheiner Straße in Lingen und beabsichtigte nach rechts auf die B70 zu fahren. Dabei kippte aus bisher unbekannter Ursache der Anhänger auf die rechte Fahrzeugseite und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Liegen. Der Bitumen lief sich in den Seitenraum. Der Lkw wurde von den Einsatzkräften geborgen, dafür musste die B70 zweitweise voll gesperrt werden. Gegen 17 Uhr wurde die Fahrbahn, nach der Bergung des Fahrzeuges, wieder freigegeben. Der Fahrradweg ist derzeit noch gesperrt, die Arbeiten zur vollständige Bergung des ausgelaufenen Bitumens noch andauern.

Spelle - Einbruch in Bürocontainer

Zwischen Samstag, 7.30 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, sind bisher unbekannte Täter in einen Bürocontainer an der Hafenstraße in Spelle eingebrochen. Sie entwendeten eine Klimaanlage. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle, Tel. 05977/929210, zu melden.

Haselünne - Gartenmöbel geklaut

Zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 8.55 Uhr, sind bisher unbekannte Täter in das umzäunte Außengelände einer eines Geschäftes an der Lähdener Straße in Haselünne eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Ausstellungsstücke (Tische, Sitzmöbel, Liegen usw.). Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne, Tel. 05961/955820, zu melden.

Dersum - Werkzeug geklaut

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Dienstag in ein Firmenfahrzeug eingebrochen, das an der Südstraße in Dersum geparkt war. Die Täter entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

