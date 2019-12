Aktuelle Polizeimeldungen vom 3. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Kind angefahren

Am vergangenen Freitag ist es in der Schulstraße gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein achtjähriges Kind wurde dabei leicht verletzt. Die bislang unbekannte Fahrerin eines PKW fuhr von dem Parkplatz der Hermann-Lankhorst -Sporthalle herunter und stieß mit einem Kind zusammen, welches auf seinem Fahrrad unterwegs war. Anschließend entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Lohne - Fernfahrerstammtisch im Dezember

Der nächste öffentliche Fernfahrerstammtisch mit der Polizei findet am Mittwoch, 04. Dezember 2019, um 18:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der Raiffeisen Grill in Wietmarschen-Lohne, Benzstr. 6 (A 31, Ausfahrt Lingen, Nr. 25). Der Stammtisch befasst sich mit dem Thema „Rückschau 2019/Vorschau 2020“. Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Nägel auf Fahrbahn-Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Donnerstag wurde die Polizei aus Papenburg gegen 21:45 Uhr zu einer Gefahrenstelle im Kreuzungsbereich am Mittelkanal rechts und der Straße Am Vosseberg gerufen. Hier befanden sich eine Vielzahl von Stahlnägeln auf der Fahrbahn. Auch an weiteren Straßen in Fahrtrichtung Lüchtenburg, beispielsweise Erste Wiek links, Zwischen den Wieken und Umländerwiek links konnten weitere Nägel auf der Straße festgestellt werden. Möglicherweise sind zwei Jugendliche im Alter von ca. 15 Jahren dafür verantwortlich. Nachdem sie von Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie mit ihren Rädern in Richtung Obenende. Eines der Räder hatte eine grüne Lackierung. Die Polizei ermittelt nun wegen dees Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

