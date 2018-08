Aktuelle Polizeimeldungen vom 29. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim – Schweißgerät gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Dienstag in ein Firmengebäude am Holter Diek eingedrungen. Sie erbeuteten daraus ein Schweißgerät samt Gasflaschen. Wie sie in das Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 900 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

+++ EMSLAND +++

Twist – 44-Jähriger nach Unfall verstorben

Am Mittwochmorgen ist es auf der A31 zwischen Geeste und Twist zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-jähriger Mann aus dem Raum Borken war gegen kurz nach 6 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Norden unterwegs. In Höhe Twist überholte er einen weiteren Lkw. Kurz bevor das Überholmanöver beendet war, näherte sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein 44-jähriger Mann mit seinem Hyundai. Das Auto prallte ungebremst gegen den Auflieger des Sattelzuges, schleuderte gegen die Mittelleitplanke und blieb quer zur Fahrbahn auf dem Überholfahrstreifen stehen. Der 44-jährige Nordhorner wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus Meppen an den Folgen des Unfalles verstarb. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Rund um die Unfallstelle kam es über mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Papenburg – Motorroller gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend am Hauptkanal rechts einen Motorroller gestohlen. Das schwarzblaue Kleinkraftrad der Marke Luxxon, Typ LJ50QT-M, war zur Tatzeit in Höhe des Einganges zum Dialysezentrum abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Werlte – Messingschieber an Güllebecken gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 21. und 28. August in den Vorraum eines Güllebeckens an der Klinkerstraße in Wehm eingedrungen. Sie entwendeten daraus drei Messingschieber im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05952 93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

Meppen – Kioskeinbruch

Bislang unbekannte Täter sind am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr in den Kiosk an der Hasebrinkstraße eingedrungen. Sie brachen die Zugangstür auf, drangen in das Gebäude ein und öffneten im Inneren gewaltsam einen verschlossenen Schrank. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie dabei Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei in Meppen zu melden.

Werlte – Weidezaungerät gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag ein Weidezaungerät gestohlen. Das AKOtronic T10 war an einer Kuhweide am Verbindungsweg zwischen der Sögeler Straße und Theikenmeer installiert. Der Wert wird auf etwa 150 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05952 93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

