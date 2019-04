Aktuelle Polizeimeldungen vom 27. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Isterberg - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Freitag kam es gegen 10.30 Uhr in Isterberg auf der B403 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Der 51-jährige Fahrer eines Ford Kuga kam von der A30 und wollte auf die Nordhorner Straße (B403) abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Opel Astra. Der Opel wurde durch den Zusammenstoß noch gegen einen Fiat Ducato geschleudert. Der Verursacher und die 30-jährige Opelfahrerin wurden schwer verletzt, eine 25-jährige Mitfahrerin im Fiat zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. mehr...





+++ EMSLAND +++

Lingen - Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Bei einer Kontrolle eines niederländischen Pkw am Freitag gegen 23.00 Uhr stellten Beamte der Lingener Polizei fest, dass der 28-jährige Fahrer aus Almelo keinen Füherschein hatte und unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde bei dem 26-jährigen Beifahrer aus Almelo eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Beide wurden nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen.

Meppen - Mülltonne in Brand gesetzt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, bemerkten Anwohner ein kleines Feuer am Hintereingang eines Modegeschäftes an der Hasestraße. Das Feuer wurde durch die Anwohner größtenteils gelöscht, so dass die alarmierte Feuerwehr lediglich zu Nachlöscharbeiten anrücken musste. Unbekannte hatten eine Papiertonne in Brand gesetzt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Spelle - Leergut gestohlen

Bislang unbekannte Täter überstiegen den Zaun eines Getränkemarktes an der Bahnhofstraße und entwendeten drei Kisten Leergut. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Zeugen werden gebeten, sich unter 05977 929210 bei der Polizeistation Spelle zu melden.

Meppen - Schuppen aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 15.00 Uhr und etwa 19.30 Uhr einen Geräteschuppen am Herrenmühlenweg in Meppen auf. Vermutlich wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei Polizei in Meppen zu melden.

Kluse - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Mittwochvormittag und Freitagabend, etwa 23.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Schulstraße in Kluse ein. Es wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Der Schaden wird auf einen mittleren viertstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Papenburg unter 04961 9260 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sögel - Eigentümer eines Hundes gesucht

Am Freitag kam es gegen 16.30 Uhr auf dem Hümmlinger Ring in Sögel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hund von einem BMW erfasst wurde. Der Hund war plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Vermutlich wurde der Hund durch den Unfall verletzt. Am Auto entstand leichter Sachschaden. Die Polizei in Sögel bittet den Eigentümer des Hundes oder Zeugen, sich unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Lingen - Unfallflucht

Bereits am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde ein Opel Corsa mit NOH-Kennzeichen in einer Parkbucht in der Juister Straße in Lingen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591 870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

Lingen - Motorradfahrerstammtisch im Mai

Am 2. Mai 2018 findet der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen statt. Ab 17 Uhr können sich Interessierte auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße 100 in 49808 Lingen einfinden. Systeme wie ein kurventaugliches ABS erhöhen schon heute die Sicherheit auf dem Motorrad immens, wenn der Fahrer sie richtig nutzt. Thomas Ludwig, begeisterter Motorradfahrer und Sicherheitstrainer der Verkehrswacht wird an diesem Abend über Fahrerassistenzsysteme am Motorrad referieren. Wie gewohnt, versorgt die Verkehrswacht Lingen die Besucher mit Kaltgetränken und Grillwurst.

