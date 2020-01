Aktuelle Polizeimeldungen vom 26. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Es liegen keine Meldungen vor.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Trecker-Demo verläuft friedlich

Zum Thema „Wir rufen zu Tisch, sprecht mit uns, nicht über uns“ fand gestern zum Besuch von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der BP in Lingen, eine Traktor-Demonstration statt. Zur angemeldeten Aktion kamen 600 Demonstranten sowie 450 Traktoren. Sie stellten sich entsprechend der Genehmigung links und rechts der Waldstraße auf. Aus polizeilicher Sicht verlief die Aktion ruhig und ohne Vorkommnisse.

Esterwegen - Überfall auf Tankstelle

Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Straße An der Kirche in Esterwegen überfallen. Dabei betraten die zwei männlichen Täter maskiert und dunkel gekleidet kurz vor Geschäftsende die Tankstelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers forderten sie vom Angestellten und seiner zur Tatzeit anwesenden Freundin die Herausgabe von Bargeld. Die beiden Opfer konnten durch die hinteren Räumlichkeiten der Tankstelle flüchten, woraufhin die Täter die Kasseneinlage aus dem Verkaufstresen samt Tageseinnahmen entwendeten. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem dunklen Pkw über die Poststraße in unbekannte Richtung. Die beiden Opfer blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzten.

