Aktuelle Polizeimeldungen vom 26. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Brennholz entwendet

In der Nacht zu Sonntag ist es in Bad Bentheim zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück an der "Suddendorfer Straße" und entwendeten etwa einen Kubikmeter Brennholz. Hierbei wurde eine Tür beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 22. Dezember kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr die "Friedrich-Ebert-Straße" in Richtung "Gildehauser Weg". Hierbei beschädigte er einen am Straßenrand geparkten, grauen Smart. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Nordhorn - Zeugen gesucht

Am 23. Dezember kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Passat befuhr gegen 10:15 Uhr die "Friedrich-Ebert-Straße" in Richtung "Blanke". Etwa in Höhe einer Bäckerei beabsichtigte er, an einem dort geparkten, weißen Transporter vorbeizufahren. Zeitgleich fuhr der weiße Transporter vom Straßenrand an. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin sich der männliche Fahrzeugführer mit seinem weißen Transporter unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar. Zeugen, die Hinweise auf den weißen Transporter und den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Einbruch in Wohnwagen

In der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 24 Uhr, und dem 25. Dezember, 11 Uhr, kam es in Emsbüren zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter überwanden die Umzäunung eines Geländes an der "Hanwische Straße" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnwagen. Nachdem die Täter den Innenraum durchsucht hatten, entwendeten sie eine Werkzeugkiste und einen Ladeadapter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

