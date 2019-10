Aktuelle Polizeimeldungen vom 25. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - Unfall auf A31

Gestern Abend ist es um 21:15 Uhr auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Lingen zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Der 49-jährige Fahrer eines voll beladenen Sattelzuges kam aufgrund gesundheitlicher Probleme in Höhe der Tank-und Rastanlage Ems-Vechte West von der Fahrbahn ab, touchierte den Wildschutzzaun und kam im Grünstreifen zum Stehen. Durch Ersthelfer und die eingesetzte Streifenwagenbesatzung wurde der LKW-Fahrer aus dem Fahrzeug geborgen und reanimiert. Der Mann verstarb aufgrund eines medizinischen Notfalls noch an der Unfallstelle. Im Rahmen der Bergungsarbeiten des leicht beschädigten Sattelzuges wurde die A31 in Fahrtrichtung Oberhausen für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf rund 15000 Euro. Zeugen die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591) 87715 bei der Autobahnpolizei in Lingen zu melden. Mehr...

Schüttorf - Schmuck bei Einbruch gestohlen

Gestern Vormittag ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hagen gekommen. Unbekannte Täter drangen zwischen 8.30 und 13 Uhr durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus ein, brachen eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Die Täter stahlen Schmuck und Elektronikgeräte. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Wietmarschen - Einbruch in Zahnarztpraxen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in gleich zwei Zahnarztpraxen an der Hauptstraße im Ortsteil Lohne eingedrungen. Die Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen, durchsuchten diese und stahlen Bargeld. Die Höhe der entstandenen Schäden ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Beesten - Einbruch in Jagdhütte

In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Jagdhütte am Birkenvennweg eingebrochen. Die Täter stahlen mehrere Flaschen Alkohol. Der Schaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 93130 entgegen.

Lahn - Werkzeug entwendet

In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in die Werkstätten zweier landwirtschaftlicher Betriebe in der Straße Am Busch eingedrungen. Die Täter hebelten Türen bzw. Schränke auf und stahlen diverses Elektrowerkzeug. Zu zwei weiteren Diebstahl ist es im gleichen Tatzeitraum in der Bernd-Köster-Straße und in der Dorfstraße gekommen. Auch hier stahlen die Täter elektronische Gartengeräte aus der Werkstatt bzw. aus einem Schuppen. Die Höhe des Gesamtschadens der vier Taten ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

