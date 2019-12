Aktuelle Polizeimeldungen vom 25. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Einbrüche zu Heiligabend

Bislang unbekannte Täter sind Heiligabend zwischen 15.45 und 19.45 Uhr in vier Wohnhäuser am Weidenweg, an der Otto-Mueller-Straße und am Ostend eingedrungen. Sie brachen jeweils rückwärtige Fenster der Gebäude auf und durchsuchten sie anschließend nach Wertsachen. Sie erbeuteten Schmuck, Bargeld und Uhren im Wert mehrerer tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922) 9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Einbrüche in Wohnhaus und Geschäftsgebäude

In der Nacht zu Dienstag ist es zu zwei Einbrüchen im Stadtgebiet gekommen. Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus an der Landegger Straße und ein Firmengebäude an der Marienstraße ein. In dem Wohnhaus wurde diverses Inventar beschädigt. Diebesgut erlangten die Täter offenbar nicht. In den Geschäftsräumen eines Kiosks mit angegliederter Bäckerei und Postfiliale, entwendeten die Unbekannten einen Stahltresor samt Inhalt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Gersten - Einbruch in Büroräume der Gemeinde

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in die Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung an der Kirchstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und entwendeten einen Möbeltresor samt Inhalt. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.