Aktuelle Polizeimeldungen vom 24. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Hoogstede - Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns gesucht

Am Mittwochmorgen ist es gegen 6.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Bathorner Diek gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer eines Traktors samt Anhänger war in Richtung Hoogstede unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei einen entgegenkommenden PKW streifte. Durch die seitliche Berührung klappte der Seitenspiegel ein, wodurch die Scheibe der Fahrerseite zersprang. Der 34-jährige Autofahrer zog sich durch umherfliegende Glassplitter leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer (05941) 4429 in Verbindung zu setzen.

Neuenhaus - Grauer Mercedes beschädigt

Gestern Mittag ist es zwischen 12.10 und 12.25 Uhr auf dem Parkplatz des katholischen Friedhofs an der Finkenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein grauer Mercedes an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer (05941) 4429 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Fußgängerampeln beschädigt

In der Nacht zu Samstag ist es im Kreuzungsbereich An der Bleiche und der Emsstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fußgängerampeln gekommen. Die Täter montierten dabei die sogenannten Drücker der Ampelanlagen ab. Die Ampeln sind dadurch zum Teil nicht mehr betriebsbereit. In der jüngsten Vergangenheit ist es bereits zu einem ähnlichen Vorfall in Höhe der Hubbrücke gekommen. Auch hier haben bislang unbekannte Täter Ampelanlagen beschädigt. Der Sachschaden in beiden Fällen ist nicht unerheblich. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen.

Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Sonntag und Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Zur Windmühle eingebrochen. Die Täter schlugen mit einem Stein ein Fenster ein, drangen in die Räume ein und durchsuchten diese anschließend nach Diebesgut. Ob die Täter Gegenstände entwendeten, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05932) 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

