Aktuelle Polizeimeldungen vom 22. September im Überblick

Uelsen – Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 22-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend gegen 23.15 Uhr in Uelsen einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Die junge Frau verlor in einer Kurve auf der Höcklenkamper Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde eine Beifahrerin leicht verletzt. Nach dem Unfall setzte die 22-Jährige die Fahrt zunächst fort, später wurde sie von der Polizei ermittelt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand am Gebäude und am Auto ein Schaden von rund 23.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuenhaus – Bauwagen abgebrannt

Am frühen Freitagmorgen hat auf einem Grundstück am Reefmannsweg in Neuenhaus ein Bauwagen gebrannt. Der Wagen wurde als Gartenhäuschen genutzt. Gegen 4 Uhr früh bemerkte eine Hausbewohnerin den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenhaus war mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Bauwagen brannte komplett nieder, verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nordhorn – Roller gestohlen

Bislang unbekannte Diebe haben am Freitag zwischen 6.30 und 14.45 Uhr einen Motorroller von einem ehemaligen Firmengelände an der Neuenhauser Straße in Nordhorn gestohlen. Es handelt sich um einen silbernen Roller der Marke Peugeot mit dem blauen Versicherungszeichen 685-RSS. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn – Werkzeuge aus Halle gestohlen

Einbrecher haben in der Nacht zu Freitag mehrere Werkzeuge aus einer Halle an der Porschestraße in Nordhorn gestohlen. Sie schlugen ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie einen Akkuschrauber der Marke Makita und weitere Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Twist – VW Transporter beschädigt

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend gegen 20.50 Uhr an der Goethestraße in Twist einen VW Transporter beschädigt. Der Fahrer eines blauen Kombi hielt in der Sackgasse an, um sich dort zu erleichtern. Anschließend stieg er wieder in seinen PKW und streifte beim Zurücksetzen den VW Transporter. Danach setzte er seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Esterwegen – Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend gegen 23.15 Uhr nach einem Unfall in Esterwegen vor der Polizei geflüchtet. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Raiffeisenstraße gegen einen Stromkasten. Danach setzte er seine Fahrt fort. Als die Polizei den Mann anhalten wollte, flüchtete er zu Fuß, konnte aber von den Beamten gestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 40.000 Euro.

Lathen – Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Ein Blitzeinschlag hat am Freitag gegen 19.15 Uhr den Dachstuhl eines Wohnhauses am Narzissenweg in Lathen in Brand gesetzt. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Lathen war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Es entstand nur geringer Gebäudeschaden.

Haselünne – Einbruch in Schützenhaus

Bislang unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr in ein Schützenhaus am Hudener Weg in Haselünne eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen und durchsuchten mehrere Schränke. Dann flohen sie ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Lingen – Audi gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben an der Beethovenstraße in Lingen einen schwarzen Audi Q 5 gestohlen. Das Auto hat das Kennzeichen EL-BF 880. Es stand auf einer Hofeinfahrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Papenburg – Gartenstühle und Autokennzeichen gestohlen

Diebe haben in der Nacht zu Freitag auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße „Splitting links“ in Papenburg die Kennzeichen eines Autos gestohlen. Darüber hinaus zerkratzten sie den Lack des Autos und stahlen mehrere Gartenstühle von der Terrasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

Herzlake – Spielothek überfallen

Ein maskierter Mann hat am Freitag gegen 23.40 Uhr eine Spielothek in der Straße „Im Mersch“ in Hezlake überfallen. Er bedrohte eine Angestellte und drei Gäste mit einer Schusswaffe und Pfefferspray und forderte Bargeld. Anschließend floh er mit seiner Beute. Der Mann war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine graue Jogginghose, eine dunkle Softshelljacke und weiße Stoffschuhe. Maskiert war er mit einer Wollmütze, die er bis zum Kinn heruntergezogen hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

