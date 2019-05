Aktuelle Polizeimeldungen vom 22. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Einbruch in Seniorenwohnung

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagnachmittag in das Seniorenheim an der Rheiner Straße eingedrungen. Sie brachen zwischen 16 und 16.30 Uhr eine Wohnungstür auf und entwendeten Schmuck aus einer Schatulle. Die Täter klingelten zuvor an der Haupteingangstür und lockten die über 80-jährige Bewohnerin aus der Wohnung. Möglicherweise kommen zwei bislang unbekannte Frauen für den Einbruch als Täterinnen in Betracht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Nordhorn - Grauer Ford beschädigt

Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen wurde in der Swennastraße ein grauer Ford Focus an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Wagen stand in dieser Zeit am Fahrbahnrand. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Fiat beschädigt

Auf dem Ootmarsumer Weg kam es gestern Abend gegen 20.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Fiat den Ootmarsumer Weg stadteinwärts, als ihr in Höhe der Hyazinthenstraße ein Auto entgegenkam. Der unbekannte Fahrer fuhr dabei soweit auf der Fahrbahnmitte, dass die 46-Jährige ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß sie gegen einen Bordstein, wodurch ihr PKW beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher hielt nach dem Unfall kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung Hyazinthenstraße davon. Möglicherweise dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf oder Polo gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Schüttorf - Polizei Nordhorn sucht Brandstifter

Nachdem am Montag in Quendorf ein offenes Strohlager auf einem Feld in der Straße „Am Waldrand“ niederbrannte, sucht die Nordhorner Polizei nun nach Zeugen. Die Beamten gehen von einer Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines dunklen Kombi gesucht, der gegen 22:30 Uhr die Straße „Am Waldrand“ in Richtung Lemkuhle befuhr. Möglicherweise kann er wichtigen Angaben machen. Durch das Feuer wurden ca. 80 mit einer Plane abgedeckte Strohballen vernichtet und auch angrenzende Bäume beschädigt. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Diebstähle im Neubaugebiet

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende im Neubaugebiet am Butenweg Diebstähle begangen. Sie entwendeten einen Stromverteilerkasten und mehrere daran angeschlossene Kabel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 9260 entgegen.

Lathen - Rennradfahrer schwer verletzt

Auf der Sögeler Straße ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radsportlern gekommen. Die beiden Männer waren in einer fünfköpfigen Radsportgruppe auf der Sögeler Straße in Richtung Lathen unterwegs. Ein 43-jähriger Mann stieß dabei mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad eines vorausfahrenden 62-jährigen Mannes. Der 43-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Haselünne - Schwarzer 3er BMW beschädig

Heute Nacht kam es gegen 03.00 Uhr auf der Meppener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer 3er BMW wurde dabei erheblich an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher dürfte dabei die Meppener Straße stadtauswärts befahren haben und mit dem am Fahrbahnrand stehenden BMW zusammengestoßen sein. Durch die Kollision verlor der flüchtige PKW mehrere Fahrzeugteile. Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte es sich dabei um einen schwarzen Dacia Duster, Baujahr 2018/2019, handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05961 955820 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

