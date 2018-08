Aktuelle Polizeimeldungen vom 21. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim – Motoroller gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag am Grenzweg einen Motorroller gestohlen. Das Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 818KEH hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Schüttorf – Diesel gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an der Salzbergener Straße etwa 200 Liter Diesel gestohlen. Den Kraftstoff pumpten sie aus einem auf einem dortigen Baustellengelände abgestellten Bagger ab. Der Sachschaden wird auf etwa 260 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

+++ EMSLAND +++

Lingen – Warnplakat zum Schulanfang gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen an der Haselünner Straße ein Warnplakat gestohlen. Das gelbe Banner mit der Aufschrift „Tempo runter, bitte! Schulanfang“ war im Bereich der Fußgängerampel, Ecke Von-Droste-Hülshoff-Straße, aufgehängt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Haren – Motorroller gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen an der Maximilianstraße in Höhe der Kirche abgestellten Motorroller gestohlen. Das Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 628GXG hat einen Wert von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

