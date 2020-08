Aktuelle Polizeimeldungen vom 21. August im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.





+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Jugendliche bei Sturz schwer verletzt

Gestern Abend wurde eine Rollerfahrerin bei einem Sturz auf der Straße Lägen Diek in Emlichheim schwer verletzt. Die 15-Jährige befuhr mit einem Roller die Straße Lägen Diek aus Richtung Wilsumer Straße. Bei einem Bremsvorgang kam sie zu Fall und verletzte sich schwer. Die Jugendliche hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Wietmarschen-Lohne - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Lohner See ein. Im Lokal wurde ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925/9057956 zu melden.

Osnabrücker Zöllner überführen Koksschmuggler; Drogen im Wert von rund 139.000 Euro sichergestellt

2.000 Gramm Kokain im Wert von rund 139.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Abend des 19. August 2020 bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A 30 in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW. Der Fahrer gab an, beruflich in den Niederlanden gewesen zu sein, um Kunden für Baumaschinentransporte anzuwerben. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er. Die Ermittler verließen sich aber nicht auf die Aussage des Fahrers und durchsuchten das Fahrzeug. Dabei entdeckten die Zöllner eine Tragetasche, die auf dem Beifahrersitz lag. In ihr befand sich ein Pappkarton. Beim Öffnen dieses Kartons kamen zwei, in Kunststoff verschweißte, buchgroße Pakete zum Vorschein. Auf der Vorderseite war jeweils das „Batman“- Logo abgebildet. In den Päckchen entdeckten die Beamten 2.000 Gramm Kokain. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der 51-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt überführt. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

Bad Bentheim - Jugendliche stürzt mit Fahrrad

Gestern Abend gegen 19:00 Uhr stürzte eine 14-jährige Jugendliche mit ihrem Fahrrad in der Straße Am Kuckuck und verletzte sich. Das Mädchen übersah einen Gullideckel, der tiefer als der Asphalt lag. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Hoher Sachschaden bei beschädigtem Klimagerät

Unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag zwischen 8 und 11.30 Uhr die Leitung eines Klimagerätes eines Elektrohandels an der Georgstraße in Lingen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Werlte/Lathen - Werkzeuge gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Bahnhofstraße in Werlte. Dort brachen sie drei Transporter auf und entwendeten diverses Werkzeug.

In derselben Nacht wurde ein weiterer Transporter, der am Raddeweg geparkt war, aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde ebenfalls Werkzeug gestohlen. Eine dritte Tat gab es in der Nacht an der Straße Mühlentannen in Lathen. Auch hier gelangten die Täter auf ein Firmengelände und brachen die dort abgestellten Fahrzeuge auf. Sie erbeuteten wiederrum Werkzeuge.. Eines der Fahrzeuge wurde von den Tätern auf einer 300 Meter entfernten Grünfläche abgestellt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05951/993920 zu melden.

Wippingen - Einbruch in Haus

Zwischen dem 14. und dem 20. August sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Eichenstraße in Wippingen eingebrochen. Sie durchsuchten diverse Räume und Schränke, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer 05904/1770 zu melden.

Lengerich - Einbruch in Kiosk

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Kiosk ein, der sich am Saller See in Lengerich befindet. Sie entwendeten eine Geldkassette sowie Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer 05904/1770 zu melden.

Emsbüren - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, versucht, in ein Eiscafé an der Straße Markt in Emsbüren einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/214 zu melden.

Papenburg - Sexueller Übergriff

Gestern Abend, gegen 22.45 Uhr, kam es in einem Waldstück zwischen den Straßen Erste Wiek und Lüchtenburg in Papenburg zu einem sexuellen Übergriff. Während eines Spazierganges wurde das 28-jährige weibliche Opfer von einer bislang unbekannten Person von hinten angegriffen. Der Täter zerriss dabei die Kleidung der Frau. Das Opfer konnte sich eigenständig losreißen und flüchten. Die Frau wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Werlte - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch kam es gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelverbrauchermarkes an der Sögeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter VW Golf wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/993920, zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

