Aktuelle Polizeimeldungen vom 20. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zehnjährige schwer verletzt

Am Mittwochabend ist es auf dem Immenweg zu einem schweren Fahrradunfall gekommen. Ein zehnjähriges Mädchen war dort gegen 18.20 Uhr beim Spielen mit dem Fahrrad unterwegs. Sie geriet mit einem Fuß ins Vorderrad, überschlug sich und prallte mit dem Kopf auf die Straße. Weil das Mädchen keinen Helm trug, verletzte sie sich schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nordhorn - Kupferrohre gestohlen

Drei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr Kupferrohre aus einem leerstehenden Haus in der Erikastraße gestohlen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen und entfernten sämtliche Kupferrohre aus dem Gebäude. Ein Zeuge beobachtete wie eine Frau und zwei Männer das Grundstück verließen und auf zwei Motorrollern davonfuhren. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 309 0 zu melden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Schüttorf - Mercedes und VW Golf gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen weißen Mercedes GLE 350d und einen grauen VW Golf von einem Grundstück am Föhrenweg gestohlen. Zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr brachen sie zunächst in das dortige Einfamilienhaus ein und stahlen die Autoschlüssel. Dann flüchteten sie mit den Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 zu melden.

Schüttorf - Arbeitsgeräte gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag zwischen 9.00 Uhr und 9.45 Uhr Arbeitsgeräte aus zwei Abstellräumen auf einem Grundstück am Feldweg gestohlen. Sie kletterten über einen Zaun, um auf das Gelände zu kommen. Dort stahlen sie eine Motorsäge der Marke Stihl und weitere Arbeitsgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 98 00 zu melden.

Schüttorf - Mountainbike gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Garage auf einem Grundstück an der Straße „Im Schlatt“ eingebrochen. Dort stahlen sie ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 98 00 zu melden.

___

+++ EMSLAND +++

Meppen - 76-Jähriger nach Unfall verstorben

Ein 76-jähriger Mann, der gestern Morgen auf der Uferstraße von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt wurde, ist wenig später im Krankenhaus in Oldenburg verstorben. Der Fußgänger lief mit seinem Hund an der rechten Fahrbahnseite der Uferstraße. Eine 21-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Wagen in Richtung Schützenstraße unterwegs war, übersah und erfasste ihn. Dabei zog der 76-Jährige sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Twist - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 65-jähriger Radfahrer wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Bürgermeister-Nottberg-Straße lebensgefährlich verletzt. Ein 31-jähriger Autofahrer übersah den Mann, als er in die Straße „Auf dem Bült“ abbiegen wollte. Der PKW erfasste das Fahrrad, der 65-Jährige Radfahrer stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Papenburg - Betrunkener Fahrer flüchtet, Beifahrer greift Polizisten an

Die Polizei Papenburg hat am späten Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 37-jährige Mann aus Moldawien mit Wohnsitz in Wetsoverledingen, war gegen 22.40 Uhr mit einem VW Transporter auf der Straße Am Vossberg unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,08 Promille fest. Als sie den Mann zur Dienststelle transportieren wollten, wurden sie von seinem 28-jährigen Beifahrer angegriffen. Der Rumäne, ebenfalls mit Wohnsitz in Westoverledingen, wurde überwältigt und gefesselt. In der Zwischenzeit versuchte der 37-jährige Fahrer zu flüchten. Er wurde nach wenigen Metern gestellt und ebenfalls gefesselt. Beide müssen sich nun wegen unterschiedlicher Delikte in einem Strafverfahren verantworten.

Lingen - Friedliche Demonstration gegen rechte Gewalt

Rund 1200 Personen haben gestern Abend um 20.15 Uhr auf dem Lingener Marktplatz gegen rechte Gewalt demonstriert. Nach mehreren Redebeiträgen endete die Veranstaltung gegen 21 Uhr. Die Demonstration verlief friedlich und ohne Störungen.

Lingen - Gartengeräte gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in eine Gartenhütte auf dem Gelände einer Seniorenresidenz an der Jochem-Hamann-Straße eingebrochen. Sie hebelten die Tür auf und stahlen mehrere Gartengeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Papenburg - Einbruch in Container

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Montagmorgen einen Container auf einem Firmengelände an der Straße Zur Seeschleuse aufgebrochen. Aus dem Container stahlen sie alte Elektro- und Haushaltsgeräte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Teichstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Werlte - Grünfläche abgebrannt

Gestern Mittag gegen 11.25 Uhr geriet eine Grünfläche an der Bockholter Straße in Brand. Eine Anwohnerin meldete das Feuer auf einer Fläche von 20 m x 5 m. Die Freiwillige Feuerwehr Werlte war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnten dort gelagerte Rasenabfälle sich aufgrund der Trockenheit selbst entzündet haben.

Sögel - Sitzbank gestohlen

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zum vergangenen Freitag am Friesenweg eine Sitzbank aus Metall gestohlen. Die Bank war dort fest im Boden verankert. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

