Aktuelle Polizeimeldungen vom 20. Januar

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Festnahmen nach Drogenfund an der A 30

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr stoppte eine Streife der Autobahnpolizei einen Ford Mondeo, der über den Grenzübergang Achterberg in Bad Bentheim von den Niederlanden in das Bundesgebiet einreiste. Gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei und unter Zuhilfenahme eines Rauschgiftspürhundes wurde der Pkw durchsucht. Unter der fest verbauten Mittelkonsole wurde ein verdächtiges, etwa 80 Gramm schweres Päckchen gefunden. Ein Schnelltest ergab, dass es sich beim Inhalt um Kokain handelt. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Im Auto lag zudem griffbereit ein Teleskopschlagstock. Die 39-jährige Fahrerin aus Belm und der 24-jährige Beifahrer aus Osnabrück wurden vorläufig festgenommen. Sie werden am Sonntag einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht Nordhorn vorgeführt.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Atomkraftgegner klettern auf das Vordach des Rathauses

170 Teilnehmer demonstrierten nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag zunächst vor dem Lingener Bahnhof gegen die Brennelementefabrik in Lingen. Der Demonstrationszug begab sich anschließend zum neuen Rathaus. Zwei Aktivistinnen kletterten auf das Vordach des Eingangsbereiches des neuen Rathauses und zeigten Anti - Atomkraft - Transparente. Zwei andere Demonstrationsteilnehmer halfen den Frauen bei der Kletteraktion mittels „Räuberleiter“. Der Vorbau des Vordachs wurde laut Polizei leicht beschädigt. Die Personalienfeststellungen der beiden Helfer (63 Jahre aus Köln und 54 Jahre aus Münster) verlief problemlos. Nachdem die beiden Aktivistinnen (29 Jahre aus Münster und 29 Jahre aus Moers) das Vordach verlassen hatten, sollten auch hier die Personalien festgestellt werden. Doch die Frauen versuchten zunächst zu flüchten. Nach dem gescheiterten Fluchtversuch setzten sich die Aktivistinnen „gegenüber der polizeilichen Maßnahmen zur Wehr“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ca. 30 Demonstrationsteilnehmer bekamen die Auseinandersetzung mit und wandten sich dem Geschehen zu und behinderten die polizeilichen Maßnahmen. Sie blockierten die Straße und verhinderten eine Identitätsfeststellung. Die Ansammlung wurde aufgelöst und konkrete Platzverweise ausgesprochen. Eine Aktivistin, welche im Rollstuhl saß und die Straße blockierte, musste samt Rollstuhl durch die eingesetzten Polizeibeamten weggetragen werden. Die Demonstration endete gegen 16:00 Uhr.

Spelle - Einbruch in Shisha Lounge

Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag in der Zeit von 03.00 Uhr bis 10.42 Uhr in die Räumlichkeiten einer Shisha Lounge am Markelo Platz ein. In dem Objekt öffneten die Täter mehrere aufgestellte Automaten. Der Gesamtschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 in Verbindung zu setzen

Apeldorn - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 15.40 Uhr befuhr eine 52-jährige aus Klein Berßen mit ihrem PKW die Berßener Straße (L61) aus Richtung Apeldorn kommend in Fahrtrichtung Klein Berßen. In einer leichten Linkskurve kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem massiven Baum, einem Telefonleitungsmasten und einem Zaun, bevor sie im Graben zum Stehen kam. Die 52-jährige wurde mit lebensgefährlichen inneren Verletzungen ins Krankenhaus Meppen verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Zeugen, die noch sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Firmeneinbruch

Am Samstag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 00:05 Uhr bis 00:25 in eine Halle Im Schütttelsand ein und entwendeten einen Tresor. Zudem wurden mehrere Fahrzeugbriefe und Fahrzeugschlüssel entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 87 0 in Verbindung zu setzen.

Heede - Einbruch in Schule

In der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Samstag 9.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Schulgebäude der Grundschule Heede in der Schulstraße ein. Aus einem Büro wurde eine Digitalkamera und eine EC-Karte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Neulehe - PKW überschlägt sich

Ein 21-jähriger aus Sögel befuhr mit seinem Pkw die Neubörger Straße in Richtung Aschendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann zunächst zurück auf die Fahrbahn und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl der 22-jährige Beifahrer aus Werpeloh als auch der Fahrzeugführer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Haren - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag wurde in der Jahnstraße in der Zeit von 10:15 bis 12:05 Uhr auf dem Parkplatz „Kolpingplatz“ ein ordnungsgemäß geparkter roter VW Golf von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Da sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

