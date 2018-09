Aktuelle Polizeimeldungen vom 19. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn – Radfahrer schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Otto-Hahn-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 72-jährige Frau mit ihrem VW Touareg in Richtung Gildehauser Weg. An der dortigen Einmündung nahm sie zwei von rechts kommenden Radfahrern die Vorfahrt, so die Polizei am Mittwoch. Es kam zum Zusammenstoß. Der 41-Jährige stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sein neunjähriger Begleiter blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ EMSLAND +++

Esterwegen – Mann auf Kirmes überfallen

Am Samstagnachmittag ist es auf der Kirmes vor den Toiletten am Sportplatz zu einem Überfall auf einen 56-jährigen Mann gekommen. Das Opfer wurde dort gegen 17.15 Uhr von dem bislang unbekannten Täter von hinten attackiert. Als der 56-jährige sich umdrehte, erhielt er sofort einen Faustschlag in sein Gesicht. Der Angreifer drohte mit weiteren Schlägen und forderte Bargeld. Das Opfer händigte einen zweistelligen Bargeldbetrag aus, worauf sich der Täter entfernte. Er wird als etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er hat hellblondes Haupthaar, zu einem Seitenscheitel gekämmt. Die rechte Kopfseite war glattrasiert. An der linken Seite reichten die Haare bis über das Ohr. Bekleidet war er mit einem hellblauen Jeanshemd mit Druckknöpfen, blauen Jeans und Turnschuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05952 93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

Geeste – Werkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend in eine Lagerhalle an der Varloher Straße eingedrungen. Sie entwendeten daraus Arbeitsgeräte und Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Emsbüren – Schredderholz gestohlen

Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag haben bislang unbekannte Täter an der Straße Zum Schultenhook etwa 10 Kubikmeter geschreddertes Holz gestohlen. Das Diebesgut war auf einem befestigten Platz in Höhe Hausnummer 10 gelagert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05903 214 bei der Polizei Emsbüren zu melden.

+++ OSNABRÜCK +++

Nächtliche Hubschrauberflüge haben in den beiden letzten Nächten einige Bürgerinnen und Bürger in und um Osnabrück beunruhigt. Dabei handelte es sich um Kontrollflüge der Bundespolizei zur Überwachung der Bahnanlagen. 2Polizeihubschrauber sind ein effektives Einsatzmittel um einen größeren Streckenbereich in möglichst kurzer Zeit abzusuchen. Solche Überwachungsflüge zur Abwehr von Gefahren sind nichts Ungewöhnliches und finden regelmäßig statt“, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

