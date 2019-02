Aktuelle Polizeimeldungen vom 19. Januar

+++ GRAFSCHAFT +++

Für die Grafschaft liegen derzeit keine Polizeimeldungen vor.





+++ EMSLAND +++

Bockhorst - Versuchte Geldautomatensprengung

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei versuchten bislang unbekannte Täter am Freitag gegen 02:38 Uhr einen Geldautomaten in der Volksbankfiliale in der Hauptstraße 18 zu sprengen. Dieses misslang. An dem Automaten konnte ein Bohrloch festgestellt werden. Zudem wurde der Vorraum durch Farbschmierereien beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Lünne - LKW kippt auf glatter Fahrbahn auf die Seite

Ein 81-jährige Fahrer aus Gersten befuhr mit seinem LKW die B70 in Richtung Rheine und geriet in Höhe des Abschnitts 80 aufgrund von Glätte ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Hierbei kam der LKW entgegengesetzt der Fahrbahn auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Sowohl der Fahrer selbst als auch seine 79-jährige Beifahrerin aus Gersten wurden leicht verletzt ins Bonifatius Hospital nach Lingen verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Papenburg - 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Am Freitag, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 13-Jähriger aus Papenburg mit dem Fahrrad den Radweg am Hümmlinger Weg in Richtung Gasthauskanal und passierte bei Grünlicht die Kreuzung in Richtung Dieckhausstraße. Beim Queren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden 34-jährigen Papenburger, welcher mit seinem Pkw den Grader Weg in Richtung Gasthauskanal befuhr und das Rotlicht missachtete. Der 13-jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Haren - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gegen 5.50 Uhr, befuhr ein PkW (Opel) die Bierstraße in Haren-Emmeln aus Richtung Emmelner Straße kommend in Richtung Hanfeldstraße. An der von rechts einmündenden Ahornstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der nach links in die Bierstraße fahren wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können aber auch der PkW-Fahrer, werden gebeten sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 in Verbindung zu setzen.

Emsbüren - Untersuchungshaft nach gewerbsmäßigen Ladendiebstahl

Am 17. Januar 2018, gegen 16 Uhr, beobachtete eine Angestellte eines Verbrauchermarktes einen auffälligen Kunden, der eine Flasche Alkohol in einen mitgeführten Rucksack verstaute. Sie verständigte ihren Chef und beobachtete die Person weiter. Die Person wollte mit dem gefüllten Rucksack das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Am Ausgang wurde die Person angesprochen. Es stellte sich heraus, dass sie Diebesgut in Höhe von 300 Euro im Rucksack deponiert hatte. Währenddessen verhielt sich eine zweite Person ebenfalls auffällig. Diese Person hatte zuvor ebenfalls einen mitgeführten Rucksack vollgepackt. Weil der Mittäter bereits erwischt wurde, legte diese Person ihre Beute aus dem Rucksack im Wert von ca. 350 Euro in einem Regal ab und ging zur Kasse. Auch diese Person wurde mit in das Büro gebeten. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass es sich um einen 22- und 24-jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit handelt, die seit einigen Tagen im Norddeutschen Raum auf Diebestour waren. Sie wurden im Geschäft vorläufig festgenommen. Am Freitag wurde Untersuchungshaft gegen beide Personen durch das Amtsgericht Lingen erlassen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

