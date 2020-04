Aktuelle Polizeimeldungen vom 19. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Landkreis - Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen

Auch am Samstag setzte die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim die Corona-Kontrollen fort. Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr haben die Polizeibeamten mehrere Personen des Platzes verwiesen, die sich trotz Verbots auf einem Spielplatz in Herzlake aufhielten. In Lingen mussten die Beamten gestern mehrere Personengruppen auflösen, die jeweils gemeinsam Alkohol konsumierten. Ebenfalls in Lingen hielten sich mehrere Personen auf einer Skateranlage auf und erhielten einen Platzverweis. Um 01:18 Uhr wurde in der Straße Pfarrtannen in Lingen eine Grillparty aufgelöst. Ein Treffen von vier Personen auf einem Parkplatz, die den Mindestabstand nicht einhielten, wurde von den Beamten in Nordhorn gestern gegen 23:00 Uhr beendet. Auch eine Gruppe Jugendlicher hielt sich nicht an die Kontaktbeschränkungen und den Mindestabstand. Das Treffen in einer Frerener Parkanlage musste ebenfalls von den Beamten aufgelöst werden. Gegen die derzeitige Verordnung verstießen auch drei, nicht in einer häuslichen Gemeinschaft lebende, junge Erwachsene, die gemeinsam in einem Pkw unterwegs waren. In allen Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Uelsen - Fahrzeug beschädigt

Am Samstag kam es zwischen 11:30 und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Nijenkamp in Uelsen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort abgestellten Pkw. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 05943 92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Auto kommt von Fahrbahn ab

Gestern um 22:35 Uhr kam es in Emsbüren auf der Straße Am Haferkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Dabei befuhr der 28-jähriger Fahrer mit drei weiteren Insassen die Straße in Richtung der Straße Listrup. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Pkw in einer dortigen Rechtkurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt quer auf der Fahrbahn wieder zu stehen. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Lingen - Geldbörse aus Audi geklaut

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen 00:00 Uhr vermutlich mit einem Stein die Scheibe eines Audi A4 eingeschlagen. Das Fahrzeug war im Pferdeweg in Lingen geparkt. Die Täter entwendeten eine Geldbörse aus dem Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 09561 870, zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

