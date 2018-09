Aktuelle Polizeimeldungen vom 18. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim – Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist es an der Tannenstraße zu einem Verkehrsunfall innerhalb einer Radfahrergruppe gekommen. Zwei 67- und 69-jährige Frauen aus Emlichheim und Laar sind dabei mit den Fahrrädern zusammengestoßen. Die 69-Jährige stürzte und verletzte sich schwer an der Schulter. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Schüttorf – Auto brennt auf A31 aus

Am Montagnachmittag ist es auf der A 31 in Höhe des Autobahnkreuzes Schüttorf zu einem Pkw-Brand gekommen. Eine 54-jährige Frau aus Billerbeck war gegen kurz vor 16 Uhr mit ihrem BMW in Richtung Emden unterwegs. Als eine Warnleuchte im Fahrzeug ein Problem signalisierte, stoppte sie das Auto auf dem Standstreifen. enig später schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die Frau brachte sich in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Der BMW brannte komplett aus. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Nordhorn – Kupferdachrinnen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Montag mehrere Kupferdachrinnen eines Einfamilienhauses an der Eduard-Mörike-Straße gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

+++ EMSLAND +++

Haren – Sexueller Übergriff an Flutbrücke

Am Sonntagmorgen ist es an der Emmelner Straße zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Das 37-jährige weibliche Opfer war zwischen 1.45 und 2 Uhr auf dem Rückweg von den „Pünte Tagen“. Sie schob ihr Fahrrad über die Flutbrücke, als unvermittelt ein bislang unbekannter Mann auf sie zuging und ihr mit der Hand in den Schritt fasste. Als sie versuchte zu flüchten, griff der Mann erneut in identischer Weise zu. Das Opfer stürzte und verletzte sich leicht. Der Täter entfernte sich anschließend. Er wird als etwa 1,70 Meter groß, mit sehr hellem Haar oder einer Glatze beschrieben. Er war etwa 30 Jahre alt mit heller Haut. Er sprach deutsch mit Dialekt.

Emsbüren – Fahrer eines dunkelblauen Kastenwagens gesucht

Am Donnerstagabend vergangener Woche kam es auf der Straße Hesselte (L58) zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines dunkelblauen Kastenwagens mit NOH-Kennzeichen. Der Fahrer kommt sowohl als Unfallverursacher, als auch als Zeuge in Betracht. Gegen 19.15 Uhr wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt, nachdem ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer die Kurve geschnitten hatte. Der Kradfahrer musste ausweichen, stürzte und verletzte sich schwer. Der Verursacher setzte seine Fahrt unumwunden fort. Ein bislang ebenfalls unbekannter Zeuge half dem Motorradfahrer und brachte diesen nach Hause. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Dörpen – Zwei Verletzte nach Unfall

Am Montagabend ist es auf der B70 in Höhe Dörpen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21.30 Uhr wollte eine 20-jährige Frau aus Papenburg mit ihrem Opel Corsa nach links in die Nordlandallee abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Hyundai einer 28-jährigen Frau aus Westoverledingen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Verursacherin wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 28-Jährige kam mit leichten Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Geeste - Einbrüche an der Schwefinger Straße

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in drei Lagergebäude auf Privatgrundstücken an der Schwefinger Straße in Varloh eingedrungen. Sie erbeuteten zahlreiche hochwertige Werkzeuge. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Meppen – Unfall beim Getränkemarkt Renje

Auf dem Parkplatz des Getränkemarktes Renje ist es am Montag am Schützenhof gegen 13.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich mit einem hellgrauen alten Kleinwagen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Meppen –Ford Focus angefahren

Am Freitagabend vergangener Woche ist es auf dem Parkplatz des Kaufland Marktes an der Straße Am Neuen Markt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 19.30 und 22.35 Uhr wurde dabei ein schwarzer Ford Focus angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Werlte – Betrunken zur Polizei

Ein 59-jähriger Mann aus Werlte fuhr am Montagnachmittag mit seinem versicherungspflichtigen Elektromobil, einem sogenannten Seniorenfahrzeug, bei der Polizeistation Werlte vor. Er wollte eine Familienstreitigkeit melden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem dann durchgeführten Alcotest wurden 1,57 Promille Atemalkohol gemessen.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Elektromobil bei der Polizeistation untergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

