Aktuelle Polizeimeldungen vom 18. August im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.





+++ GRAFSCHAFT +++

Isterberg - Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Isterberg

Am Montag kam es gegen 15.40 Uhr auf der A 30 bei Isterberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 71-jährige Frau sowie ein 72-jähriger Mann schwer verletzt wurden. Der 72-Jährige fuhr mit seinem Hyundai die A 30 in Richtung Niederlande. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr er ungebremst in einem vor ihm fahrenden Sattelzug eines 55-Jährigen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro.

Hoogstede - Malerbedarf entwendet

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in einen Neubau an der Wilsumer Straße in Hoogstede ein. Sie entwendeten Malerbedarf im Wert von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim, Telefon 05943 92000, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen – Auto beschädigt

In der Nacht von Dienstag, 11. August, auf Mittwoch, 12. August, entfernten unbekannte Täter eine Absperrbarke von der Lange Straße, Einmündung Wittenbruch, in Lingen, die eine Baustelle (Asphaltierung der Straße, dort Fahrbahnhöhenunterschied) sicherte. Aufgrund dessen wurde ein Pkw am Unterboden beschädigt, der die Straße befuhr. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Lingen – Skoda beschädigt

Am Freitagvormittag beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen weißen Skoda Octavia, der in einem Parkhaus an der Straße Zum Neuen Hafen in Lingen geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Telefon 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Thuine – Einbruch in Firmenkomplex

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in einen zusammenhängenden Firmenkomplex an der Straße Kunkenbecke in Thuine eingebrochen. Sie durchsuchten diverse Räume und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei in Freren, Telefon 05902 949620, zu melden.

Wippingen – Einbruch in Sportheim

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag in ein Sportheim an der Waldstraße in Wippingen eingebrochen. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke. Sie richteten einen Sachschaden von 3000 Euro an. Zum erlangten Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg, Telefon 04961 9260, zu melden.

Emsbüren – Bargeld gestohlen

In der Nacht zu Montag, gegen kurz nach 0 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Bechsteinstraße in Emsbüren ein. Sie entwendeten Bargeld sowie eine Bargeldkassette. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emsbüren, Telefon 05903 214, zu melden.

Lingen – Bargeld entwendet

Gestern gegen 17.20 Uhr kam es im Zuge eines versuchten Trickdiebstahls an der Laxtener Straße in Lingen, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Täter und einem 46-jährigen Hauseigentümer. Zwei unbekannte Männer fuhren mit einem grauen VW Golf mit niederländischem Kennzeichen auf den Hof des Geschädigten. Während der Fahrer den Anwohner ablenkte, begab sich der Beifahrer in das Wohnhaus. Als der 46-Jährige wenig später in sein Haus zurückkehrte, traf er dort auf den Unbekannten. Nach einer kurzen körperlicheren Auseinandersetzung konnte sich der Täter losreißen und floh in den VW Golf, der einige Straßen weiter parkte. Das Opfer blieb unverletzt. Der Täter stahl Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen, Telefon 0591 870, zu melden.

Wippingen – Einbruch in Bäckerei

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in eine Bäckerei an der Schulstraße in Wippingen eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld sowie mehrere Stangen Zigaretten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Telefon 04961 9260, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.