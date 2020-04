Aktuelle Polizeimeldungen vom 18. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Landkreis - Mehrere Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen

Auch am Freitag setzte die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim die Corona-Kontrollen fort. In Lingen wurde eine Zusammenkunft von mehreren, nicht in einer häuslichen Gemeinschaft lebenden, Personen aufgelöst, die gemeinsam einer Wohnung Alkohol in konsumierten. In Aschendorf wurde vier Jugendlichen ein Platzverweis erteilt, die den Mindestabstand nicht einhielten. Ähnliches spielte sich in Papenburg, Schüttorf und Bad Bentheim ab. Hier wurde ebenfalls mehrere Personengruppe kontrolliert, die sich nicht an den Mindestabstand von 1,50 Metern hielten. Es wurden unter anderem Platzverweise erteil. In Meppen in der Straße Abbemühlen wurde von den Beamten gestern Abend eine Grillparty mit acht Personen aufgelöst. Außerdem wurde am Nagelshof in Meppen eine Gruppe des Platzes verwiesen, die sich zum Shisha rauchen getroffen hatte.

Nordhorn - Auseinandersetzung im Stadtpark

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr kam es im Nordhorner Stadtpark zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Rahmen der Streitigkeiten soll ein 47-Jähriger von einem Mann, ungefähr im selben Alter, mit einem Messer bedroht worden sein. Außerdem soll der mutmaßliche Täter mit einer Fahrradkette dem 47-Jährigen auf den Kopf geschlagen und ihn dabei verletzt haben. Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Telefon 05921 3090, zu melden.

Neuenhaus - Kradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Gestern kam es um 18.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Lingener Straße in Neuenhaus (OT Osterwald). Eine Kradfahrerin befuhr die Straße aus Wietmarschen kommend in Richtung Veldhausen. Im einer dortigen Linkskurve kam die 30-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. mehr...

Nordhorn - Schwelbrand auf Baustellendach

Gestern wurde gegen 15 Uhr ein Brand bei einer Kindertagesstätte in der von-Behring-Straße in Nordhorn gemeldet. Bei dem Brand handelte es sich um einen kleineren Schwelbrand auf dem Dach einer Baustelle. Der Brand wurde von der Feuerwehr Nordhorn gelöscht. Zuvor sollen Dachdeckerarbeiten dort stattgefunden haben. mehr...





Lingen - Eigentümer gesucht

Im Rahmen von Ermittlungen wurde am 6. März von den Beamten ein Rucksack (siehe Bild) sichergestellt. Er stammt vermutlich aus einem Diebstahl. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer des Rucksackes bzw. nach Zeugen, die Angaben zu dem rechtmäßigen Eigentümer machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Lingen, Telefon 0591 870.

Die Polizei fragt: Wem gehört dieser Rucksack?

Werpeloh - Hecke gerät in Brand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet vergangene Nacht gegen 3 Uhr eine Lebensbaumhecke am Kreuzkamp in Werpeloh in Brand. Der Heckenbrand dehnte sich über ca. 35 Meter aus. Die Feuerwehr Werpeloh war mit einem Eisatzfahrzeug und zehn Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sögel, Telefon 05952 93450, in Verbindung zu setzen.

Haren - Opel beschädigt

Am Freitag im Zeitraum zwischen 12:15 und 12:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Rütenbrocker Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeug und einem dort abgestellten Pkw gekommen. Ein grüner Opel Omega wurde dabei an der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 700 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

