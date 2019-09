Aktuelle Polizeimeldungen vom 17. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Ringe - Mehrwegpaletten im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag insgesamt 260 sogenannte H1 Mehrwegpaletten von einem Firmengelände an der Großringer Straße gestohlen. Sie brachen zwischen 0.35 und 0.55 Uhr ein Zufahrtstor auf und verluden die im Außenbereich gelagerten Hygienepaletten aus Kunststoff auf einen mitgeführten Transporter. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 10.400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Hochwertiger Wohnwagen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag an der Daimlerstraße einen hochwertigen Wohnwagen gestohlen. Sie brachen das Zufahrtstor zum Lagerplatz einer dortigen Firma auf und entwendeten den darauf abgestellten Wohnwagen der Marke Hobby, Typ Prestige 650 KFU. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Haren - Shisha-Automat aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag an der Boschstraße die Scheibe eines Shisha-Automaten eingeschlagen. Sie entwendeten daraus mehrere Zubehörteile und richteten einen Gesamtschaden von etwa 2000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Papenburg - Dieselkraftstoff samt Container gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben von einer Baustelle am Hofer Weg mehrere hundert Liter Diesel und einen kompletten Kraftstoffcontainer gestohlen. Zum Verladen des Diebesgutes nutzten sie vermutlich einen ebenfalls auf der Baustelle stehenden Radlader. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

