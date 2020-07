Aktuelle Polizeimeldungen vom 15. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.





+++ GRAFSCHAFT +++

Georgsdorf - Gasflaschen geklaut

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in ein Außenlager eines Marktes an der Adorfer Straße in Georgsdorf eingebrochen. Sie entwendeten acht Gasflaschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim, Tel. 05943/92000, zu melden.

Lingen - Scheibe von Pkw eingeschlagen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, zwischen 22:30 und 07:15 Uhr, die Scheibe eines Skoda eingeschlagen. Der Pkw war in der Oldenburger Straße in Lingen geparkt. Die Täter entwendeten ein Portemonnaie. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

Geeste - Zwei Personen bei Unfall tödlich verletzt

Gestern kam es auf der Lingener Straße in Geeste zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden. Ein 25-jähriger Fahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer befuhren mit einem BMW gegen 17:30 Uhr die Lingener Straße in Richtung Lingen. In der dortigen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Durch Gegenlenken kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beide Insassen verstarben aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Papenburg - Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Gestern kam es um 20:45 Uhr auf der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 21-jährige Fahrer eines Audi befuhr die Rheiderlandstraße und beabsichtigte nach links auf die B70 Richtung Leer einzubiegen. Ein 22-Jähriger befuhr mit einem Skoda die Rheiderlandstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 21-jährige Audi-Fahrer sowie die 17-jährige Beifahrerin des Skodafahrers schwer verletzt. Der 22-jährige Skoda-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

