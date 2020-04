Aktuelle Polizeimeldungen vom 13. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Roter Citroen gesucht

In der Nacht zu Sonntag ist es im Twentenfeldweg, unmittelbar an der Grenze zu den Niederlanden, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein vermutlich aus den Niederlanden kommender PKW prallte gegen einen Holzzaun und beschädigte diesen. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen roten Citroen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn - Einbruch in Milchtankstelle

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag den Automaten einer Milchtankstelle an der Wietmarscher Straße aufgebrochen. Sie erbeuteten einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntagabend ist es an der Gutshofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz nach 22.30 Uhr wurde dabei ein 30-Jähriger Mann aus Neubörger leicht verletzt. Er war mit seinem Ford in Richtung Aschendorf unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen zwei Bäume. Der 30-Jährige stand zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss. Er wurde leicht verletzt. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro beziffert.

Spelle - Diebstahl aus Garage

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in die Garage eines Wohnhauses an der Wiesenstraße eingedrungen. Sie entwendeten daraus eine hochwertige Handkreissäge sowie zwei benzinbetriebene Kettensägen. Der Gesamtwert wird auf etwa 1300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Papenburg - Versuchter Bootseinbruch

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen versucht, in ein am Hauptkanal liegendes Boot einzudringen. Als sie gegen 6 Uhr gerade damit beschäftigt waren, eine Tür aufzubrechen, wurden sie von Passanten angesprochen. Sie ergriffen die Flucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lingen - Bauwagen aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 0 und 11.30 Uhr in einen Bauwagen an der Elsa-Brandström-Straße eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster ein und suchten anschließend nach Wertsachen. Was sie genau erbeutet haben, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.