Aktuelle Polizeimeldungen vom 11. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Ringe - Trecker an Unfall beteiligt

Am Mittwochnachmittag ist es an der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.30 Uhr war der bislang unbekannte Fahrer eines Treckers in Richtung Emlichheim unterwegs. In der Kurve vor dem Parkplatz Holleberger Moor geriet er auf die linke Fahrspur und prallt dort gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastzuges. Ohne anzuhalten setzte der Fahrer des Traktors seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

Uelsen - Sprinter von Betriebsgelände gestohlen

Zwischen Samstag-und Montagnachmittag haben bislang unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter von einem Betriebsgelände an der Robert-Bosch-Straße gestohlen. Das Fahrzeug war mit dem Kennzeichen NOH-KR 357 versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Uelsen unter der Rufnummer (05942)358 entgegen.

Nordhorn - Handtasche gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend einer 60-jährigen Frau die Handtasche gestohlen. Die Geschädigte war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Hinterstraße unterwegs, als in Höhe der Ochsenstraße ein unbekannter Mann die sich in einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger befindliche Tasche stahl. Anschließend fuhr er mit einem Fahrrad in Richtung Ochsenstraße davon. Der Täter war ca. 170 cm groß und mit einem schwarzen Pullover bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Oberlangen - Unfall auf Autobahn

Am Mittwochnachmittag ist es auf der A31 in Höhe Oberlangen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Insassen eines Peugeot 206 wurden dabei leicht verletzt. Sie waren gegen 16.10 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs, als die 24-jährige Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor. Der Peugeot schleuderte über die Fahrbahn und stieß dabei mit einem in selber Richtung fahrenden Lkw zusammen. Während die Verursacherin und ihr 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden, kam der Lkw-Fahrer mit dem Schrecken davon. Für die Zeit der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Lingen - Zaun angefahren

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag vergangener Woche ist an der Alten Josefstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein unbekannter Verursacher hatte dort deinen Grundstückszaun angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Lingen - Körperverletzung an Kiosk

In der Nacht zum vergangenen Sonntag ist es auf dem Marktplatz vor dem dortigen Ems-Kiosk zu Streitigkeiten gekommen. Zwischen 1 und 2.30 Uhr wurde dabei ein 20-jähriger Mann aus Spelle von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Der Täter wird als etwa 18 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurzes schwarzes Haar und trug eine schwarze Jacke der Marke Adidas mit weißen Streifen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Lingen - Fußgänger angefahren

Am späten Montagmittag ist es an der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Er überquerte gegen 14:10 Uhr den Fußweg am Wasserturm in Richtung Rheiner Straße. Dabei wurde er von einem blauen BMW angefahren. Dessen etwa 30 bis 35 Jahre alter Fahrer mit kurzem schwarzen Haar fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Auf dem Beifahrersitz des BMW saß eine blonde Frau. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Lähden - Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einer Firma an der Löninger Straße eingedrungen. Durch ein Fenster gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten anschließend sämtliche Büroräume nach Diebesgut. Zudem versuchten sie eine Sicherheitstür gewaltsam zu öffnen. Die Täter verursachten Sachschäden von mehreren tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlangten sie keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Frau durch falsche Dachdecker betrogen

Eine ältere Dame ist am Dienstagmittag Opfer von Trickdieben geworden. Ein bislang unbekannter Mann klingelte an ihrer Haustür im Freerkingweg, gab sich als Dachdecker aus und erklärte, dass ihr Dach beschädigt sei. Dieses nahm er im Anschluss in Augenschein und verdeckte eine zuvor durch ihn verursachte Beschädigung notdürftig mit einer Folie. Zwei weitere unbekannte Männer halfen ihm dabei. Anschließend verlangte er für seine unsachgemäße Arbeit Bargeld von der Frau. Da sie keines zur Hand hatte, händigte sie ihm stattdessen Goldschmuck aus. Ein weiterer Mann wartete an einem von den Tätern mitgeführten blauen Kombi. Der Haupttäter war zwischen 30-40 Jahre alt und ca.170 cm groß. Er sprach hochdeutsch und war mit einer schwarzen Dachdeckermontur bekleidet. Die zwei Männer waren ca. 30 Jahre alt. Sie trugen jeweils eine beige Hose sowie ein Hemd. Ein weiterer ca. 30 Jahre alter Mann hielt sich an dem blauen Kombi auf. Dieser war mit einem Kennzeichen aus dem Bereich Leer versehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang aufmerksam zu sein und keine eigens bestellten Handwerker in die eigenen vier Wände oder Dienstleistungen am Haus vornehmen zu lassen. Seien Sie kritisch bei derartigen Haustürgeschäften und verständigen Sie im Zweifel die örtliche Polizeidienststelle.

Geeste - Diesel gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Betriebsgelände an der Raiffeisenstraße und brachen den Tankdeckel eines dort abgestellten LKW auf. Sie stahlen rund 120 Liter Dieselkraftstoff. Bei zwei weiteren Fahrzeugen blieb es bei einem Versuch. Hinweise nimmt die Polizeistation in Geeste unter der Rufnummer (05937)8236 entgegen.

Beesten - Täter bei Einbruch überrascht

In der Nacht zu Donnerstag ist ein bislang unbekannter Täter gegen 03:15 Uhr in ein Wohnhaus an der Königstraße eingedrungen. Als die Anwohnerin durch Geräusche geweckt wurde, flüchtete der Unbekannte aus dem Haus.

Ob der Täter Wertgegenstände erlangte ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Pedelec aus Fahrradgarage gestohlen

Zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche wurde aus der Fahrradgarage am Lingener Bahnhof ein graues Pedelec des Herstellers ZEG gestohlen. Das verschlossene Rad hat einen Wert von rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

