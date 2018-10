Aktuelle Polizeimeldungen vom 10. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Kunststoffpaletten gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende fast 2000 Mehrwegpaletten von einem Lagerplatz an der Emslandstraße gestohlen. Da die hellgrauen Paletten mit mehreren LKW abtransportiert werden mussten, müssen die Täter sich längere Zeit am Tatort aufgehalten haben. Eine Palette wiegt rund 18 Kilogramm, an der schmalen Seiten befindet sich ein rotes Logo. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 zu melden.

+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Turnhalle

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 18. September und dem 23. September in die Turnhalle einer Schule an der Beckstraße eingebrochen. Sie stahlen mehrere Sportgeräte, darunter ein Trampolin. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Lingen - 23-Jähriger bei Unfall auf A 31 verletzt

Ein 23-jähriger Autofahrer wurde heute Morgen bei einem Unfall auf der A 31 leicht verletzt. Er verlor aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Überholfahrstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde vorsichtshalber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die A31 ist für die Aufräumarbeiten in Richtung Emden halbseitig gesperrt.

Haren - Einbruch in Kiosk

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in den Lagerraum eines Kiosks an der Rütenbrocker Hauptstraße eingebrochen. Sie stahlen Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

: Dörpen - 64-Jährige bei Unfall auf Parkplatz schwer verletzt

Eine 64-jährige Frau wurde gestern Mittag gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße schwer verletzt. Die Fußgängerin wurde von einem zurücksetzenden Auto erfasst und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Neubörger - PKW aufgebrochen

In der Nacht zu Dienstag wurde auf dem Parkplatz der Molkerei an der Molkereistraße ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und stahlen zwei Jacken. Es handelt sich um eine blaue Jacke der Marke Schöffel und eine graue Jacke der Marke High Colorado. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Telefonnummer 04963 8911 zu melden.

Meppen - Hyundai beschädigt

Am Montagnachmittag zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Schwefinger Straße ein schwarzer Hyundai Tucson beschädigt. Vermutlich wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug an der Seite gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Lingen - Opel beschädigt

Zwischen Sonntag und Montag wurde in Lingen ein Opel beschädigt. Das Auto stand am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz "Alter Viehmarkt" an der Alten Rheiner Straße. Am Montag parkte der Opel auf dem Parkplatz am Alten Hafen. Auf einem der Parkplätze muss das Auto von einem anderen Fahrzeug gestreift worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Dalum - Mercedes beschädigt

Am Dienstagmorgen zwischen 9.10 Uhr und 9.25 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein dunkler Mercedes beschädigt. Vermutlich wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug beim Rangieren gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.