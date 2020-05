Aktuelle Polizeimeldungen vom 10. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Meldungen aus der Grafschaft vor.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Polizei kontrolliert Allgemeinverfügung

Auch in den vergangenen Tagen hat die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim die Einhaltung der Allgemeinverfügung kontrolliert. In Lingen trafen die Beamten am Samstagabend an der Georgstraße auf eine sechsköpfige Personengruppe unterschiedlicher Hausstände. Sie hielten den Mindestabstand nicht ein. So auch eine Gruppe von neun Personen in Bad Bentheim. Sie hatten sich zum Grillen getroffen. Auch in Meppen, Schüttorf und Nordhorn wurden Personengruppen angetroffen. In Papenburg beendete die Polizei das Treffen einer Gruppe am Ölmühlenweg. Ihnen wurde bereits zuvor ein Platzverweis erteilt. Bei einer erneuten Kontrolle versuchten sich mehrere Personen dieser zu entziehen. Ein 28-jähriger alkoholisierter Mann leistete Widerstand. Er wurde auf die Dienststelle gebracht. Ein Beamter zog sich dabei eine leichte Verletzung zu. Er blieb weiterhin dienstfähig. Gegen sämtliche Betroffene wurde entsprechende Verfahren eingeleitet.

Twist - Mit 2,65 Promille am Steuer

Die Polizei aus Meppen hat am Samstagabend einen 25-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit seinem PKW auf der Hofer Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,65 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Haren - Boot bei Brand zerstört

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagabend in den Yachthafen an der Donaustraße ausgerückt. Hier geriet aus noch ungeklärter Ursache kurz nach dem Anlegen ein Motorboot in Brand. Die Feuerwehr aus Haren war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Das Boot wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Werpeloh - Feuer in Metallbetrieb

Am Freitagabend ist es gegen 18.45 Uhr zu einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Große Kreuzstraße gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine Holzpalette mit Lackresten in Brand. Das Feuer konnte durch den Inhaber der Firma noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Haren - Unfall auf der Autobahn

Am Freitagabend ist es auf der A31 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 33-jährige Fahrer eines Ford war gegen 20.15 Uhr in Richtung Emden unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Meppen und Wesuwe ein Fahrzeuggespann überholen wollte. Als er auf den Überholfahrstreifen ausscherte, übersah er einen nachfolgenden BMW. Der 33-jährige Fahrer des BMW konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Ford. Dieser stieß anschließend mit dem vorausfahrenden Gespann zusammen. Der 32-jährige Beifahrer des BMW sowie der 57-jährige BMW des PKW mit Anhänger wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrbahn der A31 war für drei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau von rund zwei Kilometern. Ein unbeteiligter PKW-Fahrer, welcher sich mit seinem Auto im Rückstau befand, suchte während der Unfallaufnahme mehrfach die Unfallstelle auf. Da er den Anweisungen, diese zu verlassen, zunächst nicht nachkam, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Papenburg - Räuberischer Diebstahl

Am Freitagmittag ist es gegen 12 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Unländer Wiek links zu einem Diebstahl gekommen. Dabei steckte ein bislang unbekannter Täter mehrere Flaschen Alkohol in seinen Rucksack und verließ damit den Kassenbereich. Als er von zwei Mitarbeitern des Marktes angesprochen wurde, schlug er sie und verließ anschließend fluchtartig den Markt. Das Diebesgut ließ er zurück. Der dunkelhäutige Mann war etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Er war mit einer roten Trainingshose und einem weißen Sportshirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

