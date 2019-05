Aktuelle Polizeimeldungen vom 1. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Osterwald - Auto überschlägt sich mehrfach

Eine 23-jährige Autofahrerin wurde gestern Morgen auf der Straße Herrendiek bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die junge Frau überholte einen vor ihr fahrenden Sattelzug. Während des Überholvorgangs verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Auto blieb auf einem Acker liegen. Die 23-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Nordhorn - 16-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Ein 16-jähriger Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hengelostraße schwer verletzt. Er war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Euregiostraße in Richtung Denekamper Straße unterwegs. An der Hengelostraße überquerte er die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten, und wurde von einem PKW erfasst. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Nordhorn - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 29-jähriger Radfahrer wurde gestern Morgen gegen 7.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Ootmarsumer Weg schwer verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah den Mann offenbar, als er vom Stadtring kommend den Frensdorfer Ring überquerte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab und kam dadurch zu Fall. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Fiat auf Parkplatz beschädigt

Am Freitag wurde zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr ein grauer Fiat auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Bentheimer Straße beschädigt. Vermutlich wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Mitsubishi beschädigt

Gestern Mittag zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Heideweg ein brauner Mitsubishi beschädigt. Vermutlich fuhr ein anderes Fahrzeug beim Rangieren gegen das Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Mercedes beschädigt

Am Wochenende wurde am Immenweg ein weißer Mercedes beschädigt. Das Auto stand am Fahrbahnrand, als es offensichtlich von einem anderen Fahrzeug gestreift und beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Geländewagen beschädigt

Gestern wurde zwischen 10.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast Food-Restaurants an der Lingener Straße ein schwarzer Mazda Geländewagen beschädigt. Offenbar wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

