Aktuelle Polizeimeldungen vom 1. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Mitteilungen vor.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Person bei Unfall schwer verletzt

Gestern kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall an der Schleuse in Emsbüren. An einem Arbeitsfahrzeug mit Gabelträger löste sich eine Arretierung, wodurch die Gabel umschwingt und einen 53-jährigen Monteur traf. Dieser wurde durch den Aufprall von der Hafenbeckenkante auf den Motorträger eines Schiffes gestoßen. Hierbei wurde der Monteur schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Haren - Fenster eingeschlagen

Zwischen Montag, 8.45 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, haben bislang unbekannte Täter das Fenster einer Damentoilette der Großsporthalle am Schulzentrum in Haren eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren, Tel. 05932 72100, zu melden.

Lähden - Täter ermittelt

Die Polizei konnte heute Vormittag den bisher unbekannten Täter ermitteln, der in der vergangenen Woche in Lähden in einem Waldstück sexuelle Handlungen vor einer Gruppe Mädchen an sich vornahm. Aufgrund der Aussage der vier Mädchen zu Teilen des Kennzeichens, kontrollierten die Beamten der Polizeistation Haselünne am Vormittag einen 33-jährigen Mann mit Ahauser-Kennzeichen. Hierbei stellte sich raus, dass es sich um die gesuchte Person handelt. Der Mann wurde zur Dienstelle gebracht und durch die Beamten vernommen. Nach seiner Vernehmung wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

