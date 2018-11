Aktuelle Polizeimeldungen für Sonntag, 4. November

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Männer bedrohen 30-Jährigen mit Messer Freitagabend kam es gegen 23.30 Uhr vor einem Cafe an der Hagenstraße zu einer Auseinandersetzung mit versuchter Körperverletzung. Nach Polizeiangaben sprach ein 30-jähriger Mann eine Gruppe junger Männer an, da sie sich auf seinem Parkplatz aufhielten. Die drei dunkelhäutigen Männer reagierten daraufhin äußerst aggressiv, der Mann ging in Richtung Cafe zurück. Die Männer folgten dem Opfer und versuchten, ihn mit einem Messer zu verletzen. Der 30-Jährige konnte sich ins Cafe retten - er wurde nicht verletzt. Im Anschluss warf einer der Täter ein Werbeschild in ein Schaufenster und zerstörte so die Scheibe. Die Täter flüchteten in Richtung ZOB. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen von der Polizei angetroffen und überprüft. Ob sie für die Tat verantwortlich sind, müssen nun weitere Ermittlungen klären.

Nordhorn - VW Polo beschädigt Am Freitag kam es zwischen 18.00 und 20.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kanalweg. Ein dort am Fahrbahnrand abgestellter grauer VW Polo wurde durch ein bislang unbekanntes Auto am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Bad Bentheim - Diebe stehlen Schokolade an der Minigolfanlage Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag und Samstag in die Verkaufshütte der Minigolfanlage in der Straße Funkenstiege ein und stahlen Schokolade sowie eine leere Registrierkasse. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Silberner Kombi beschädigt Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend wurde ein silberner Kombi an Heckklappe und Stoßstange beschädigt. Der Wagen stand vor einem Haus in der Greifenberger Straße. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Werkzeug aus Transporter gestohlen Bereits in der Nacht zu Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter die Hecktür eines Transporters in Nordhorn auf. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Bentheimer Straße. Die Täter entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Zweifamilienhaus in Brand Samstagabend kam es gegen 18.05 Uhr in der Lange Straße im Lingener Ortsteil Biene zu einem Brand eines Zweifamilienhauses. Aus noch ungeklärter Ursache geriet nach Polizeiangaben ein auf der Terrasse stehender Tischkamin in Brand. Das Feuer entflammte zunächst die Terrassenüberdachung und griff weiter auf das Carport und den Dachstuhl des Hauses über.

Ein Haus stand am Samstagabend in Lingen in Flammen. Foto: Feuerwehr

Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig unverletzt verlassen. Die Feuerwehren aus Biene, Holthausen und Altenlingen brachten den Brand unter Kontrolle. Insgesamt waren dabei 13 Fahrzeuge und 66 Einsatzkräfte vor Ort. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Meppen - Nach Diebstahl Unfall verursacht Gestern Abend kam es in einem Supermarkt an der Schwefinger Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 27-jähriger Mann und seine 33-jährige Begleiterin steckten u.a. Zigaretten in die Handtasche der Frau und wollten den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sowie Angestellte des Marktes hielten die Täter zunächst fest. Diese rissen sich los und flüchteten mit einem Auto in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte zunächst der männliche Täter durch Beamte der Polizei Meppen gestellt werden. Auf der Flucht verursachte der unter Drogeneinfluss stehende Mann zuvor einen Verkehrsunfall, bei dem er eine Bahnschranke beschädigte. Zudem ist der Mann aus Hardenberg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Frau aus Emmer-Compascum wurde wenige Stunden später ebenfalls angetroffen. Beide werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Haren - Mit 2,21 Promille Unfall verursacht Am späten Samstagabend wendete ein alkoholisierter Mann sein Auto auf der Hebelermeer Straße. Dabei kam er nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn ab. der 31-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Dem Mann aus Haren wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Lingen - Gabelstapler gestohlen Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Carl-Zeiss-Straße in Lingen ein und entwendeten einen Gabelstapler. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591.870 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

