Empfehlung - Aktivster Radler kommt aus Itterbeck

Lingen/Lohne Mehr Bewegung in den Alltag bringen und dabei Umwelt sowie Geldbeutel schönen – das sind nur drei Motive, die viele Berufstätige dazu bringen, für die Strecke zum Arbeitsplatz auf das Rad zu steigen. So auch bei der großen Mitmachaktion, die die Krankenkasse AOK zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC in ganz Niedersachsen initiiert hatte. Nun ist die 16. Auflage der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ erfolgreich im Ziel angekommen. Die AOK Emsland/Grafschaft Bentheim hat das sportliche Engagement in ihrem Bereich mit wertvollen Preisen im Gesamtwert von 12.000 Euro belohnt. Sie wurden nicht aus Versichertengeldern finanziert, sondern allesamt von Firmen aus der Region zur Verfügung gestellt. In einer Feierstunde in der „Landwehr-Akademie“ in Wietmarschen-Lohne wurden nun die Preise übergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/aktivster-radler-kommt-aus-itterbeck-327288.html