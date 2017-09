Aktion „Frijdag is Plattdag“ erstmals in Modeläden

gn Meppen. „Frijdag is Plattdag“ ist der Name der großen Septemberaktion, die in ganz Niedersachsen die plattdeutsche Sprache fördern solle. Die Aktion lief erstmals im vergangenen Jahr mit vielfältigen plattdeutschen Veranstaltungen im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Auch mehrere Schulen in der Region beteiligten sich aktiv daran.

Ins Leben gerufen wurde „Frijdag is Plattdag“ von der Arbeitsgemeinschaft „Platt is cool“, die aus der Landesschulbehörde sowie niedersächsischen Landschaften und Landschaftsverbänden besteht, dazu gehört auch die Emsländische Landschaft.

Die Verantwortlichen möchten Plattsprecher dazu ermutigen, selbstbewusst mit ihrer Sprache umzugehen. Alle „Nicht-Plattproater“ werden eingeladen, die Sprache der Region kennenzulernen oder sogar auszuprobieren.

In diesem Jahr beteiligen sich erstmals einige Einzelhändler an der Aktion. Mehrere Modeläden im Landkreis Emsland und der Grafschaft Bentheim weisen sich als Betriebe aus, in denen mit Kunden noch Platt gesprochen wird. „Eine gemeinsame Sprache bindet und verbindet“, meint Landschaftspräsident Hermann Bröring.

Natürlich wird nicht mehr in jedem Geschäft immer und von jedem Platt gesprochen. Trotzdem: Wer möchte, wird verstanden, auf Platt bedient und darf sich wohlfühlen. Auf diese Weise trägt Sprachkompetenz zur Kundenfreundlichkeit bei. Das wird in der Septemberaktion auch greifbar, meint die Arbeitsgemeinschaft: Die Betriebe geben an Kunden kostenfrei Postkarten mit witzigen Sprüchen und Vokabelkarten Mode aus.

Wer sich sprachlich noch nicht so sicher fühlt und eine „Buckse“ oder ein „Kleed“ braucht, kann für die nächste Shoppingtour üben. Beteiligt an der Aktion sind das Modehaus Borgmann in Emlichheim, Mode Niehaus in Schüttorf, das Textilhaus Heermann in Werlte, Modehaus Funke in Sögel, Herrenausstatter Wilkens in Papenburg, Modehaus Schulte in Schapen und Modehaus Böckmann in Meppen.

Informationen und Materialien zur Aktion „Frijdag is Plattdag sind über Linda Wilken, Telefon 05931 4964213, E-Mail: wilken@emslaendische-landschaft.de oder auf der Internetseite www.platt-is-cool.de erhältlich.